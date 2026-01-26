Barcelona finalizuje cztery transfery. To przyszłe gwiazdy

Barcelona w najbliższych dniach sfinalizuje cztery transfery. Fabrizio Romano ujawnia nazwiska zawodników, który w tym okienku zasilą szeregi Dumy Katalonii.

Barcelona bliska porozumienia z czwórką talentów

Cztery transfery, ale żaden „na już”. Barcelona jest o krok od pozyskania kilku młodych graczy, o czym informuje Fabrizio Romano. Blaugrana finalizuje negocjacje w sprawie ruchów z udziałem piłkarzy, którzy w przyszłości mogą decydować o jej obliczu. Żaden z tych zawodników nie przekroczył 20. roku życia.

Klub z Camp Nou zasilą Ajay Tavares z Norwich City, Hamza Abdelkarim z Al-Ahly Kair, Juwensley Onstein z KRC Genk i Patricio Pacifico z Defensora Sporting. Angik to dopiero 16-latek, Egipcjanin i Holender liczą 18 lat, a urugwajski obrońca urodził się w 2006 roku. Romano przekonuje, że Barcelona jeszcze w tym okienku podpisze kontrakty z całą czwórką. Blaugrana interesuje się także Ruudem Nijstadem z Twente Enschede.

Nic nie wskazuje na to, by którykolwiek z wymienionych wyżej graczy miał stanowić o sile pierwszej drużyny. Nastolatkowie niemal na pewno najpierw dołączą do drugiego zespołu, a następnie Hansi Flick ewentualnie oceni ich przydatność i zdecyduje się na powołanie do kadry meczowej seniorskiej ekipy.

