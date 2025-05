Barcelona odrzuci oferty. Ten piłkarz nigdzie się nie wybiera

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong i Ferran Torres

Barcelona potrzebuje Torresa. Odejście nie wchodzi w grę

Ferran Torres przez większość sezonu był zmiennikiem Roberta Lewandowskiego. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pokazał się jednak z dobrej strony i udowodnił, że może być istotnym zawodnikiem. Nie zawiódł, kiedy Hansi Flick potrzebował go pod nieobecność kontuzjowanego Polaka. W sumie Hiszpan uzbierał 19 bramek oraz 7 asyst, spędzając na boisku niespełna 2000 minut gry, co stanowi bardzo dobre statystyki.

Mimo swojej przydatności, przyszłość Torresa przez pewien czas pozostawała pod znakiem zapytania. Barcelona odnotowała zainteresowanie napastnikiem z Premier League, a ewentualna sprzedaż mogłaby pokryć transfer innej gwiazdy. Po spotkaniu Hansiego Flicka z Deco ustalono, że priorytetem na lato będzie pozyskanie Luisa Diaza, na którego trzeba wyłożyć nawet 85 milionów euro.

Torres był więc jednym z kandydatów do opuszczenia Katalonii po sezonie. Na radarach miała go chociażby Aston Villa, która byłaby skłonna zapłacić nawet 50 milionów euro. Ostatecznie do transferu nie dojdzie, gdyż Flick zdecydował, że chce dalej mieć go w swoich szeregach. Niewykluczone, że przy coraz starszym Lewandowskim to właśnie Torres w przyszłym sezonie będzie numerem jeden w ataku Blaugrany.

Torres walczy jednocześnie o swoją przyszłość w klubie, kiedy Lewandowski go opuści. Barcelona powoli poszukuje docelowego następcy Polaka, celując w takich napastników, jak Julian Alvarez czy Alexander Isak.