Barcelona dostała ofertę. Transfer gwiazdy pod jednym warunkiem

08:49, 6. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

FC Barcelona otrzymała możliwość zakontraktowania za darmo nowego napastnika. Do klubu zgłosił się Dusan Vlahović. Katalończycy odrzucili jego kandydautrę, ale pozostawili uchylone drzwi - podaje Sport.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Vlahović chciał zastąpić Lewandowskiego. Barcelona powiedziała „nie”

FC Barcelona ma przed sobą szereg decyzji do podjęcia. Większość z nich bezpośrednio dotyczy Roberta Lewandowskiego. Nie jest tajemnicą, że kontrakt 37-latka zbliża się do końca. Jeśli nie otrzyma propozycji przedłużenia umowy, na Camp Nou będą potrzebować nowego napastnika. O tym, że Katalończycy szukają nowej dziewiątki, wiemy od dawna.

Trudno jednak brać na poważnie zapowiedzi kandydatów na prezydenta Dumy Katalonii. Jednak ostatnia wypowiedź Joana Laporty sugeruje, że są szanse, aby Lewandowski został w klubie. Co, jeśli tak się nie stanie? Barcelona miała szanse pozyskać następcę Polaka, ale z niej nie skorzystała. Co więcej, zawodnik sam się zgłosił, a na dodatek mógłby przyjść na zasadzie wolnego transferu.

Mimo możliwości darmowego transferu Barcelona odrzuciła piłkarza Juventusu. W Katalonii doceniają Dusana Vlahovicia, ale szukają napastnika o innym profilu. Niemniej jednak Serb nie został skreślony całkowicie, ponieważ Blaugrana pozostawiła uchylone drzwi. Gdyby nie udało się osiągnąć zasady 1:1, wtedy możliwość podpisania z nim kontraktu zdecydowanie wzrośnie.

Największym faworytem do zastąpienia Lewandowskiego pozostaje Julian Alvarez. Argentyńczyk będzie kosztował fortunę, więc na potencjalny transfer musi złożyć się kilka czynników.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź