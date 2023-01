PressFocus Na zdjęciu: Marcus Thuram

Umowa Marcusa Thurama z Borussią Moenchengladbach obowiązuje zaledwie do końca sezonu. Oznacza to, że Francuz już może negocjować z nowymi klubami. 25-latkiem interesuje się Barcelona, ale ta musi liczyć się z trudną konkurencją o podpis gracza. Chelsea zamierza bowiem sprowadzić go już zimą.

Marcus Thuram za pół roku będzie wolnym agentem

Barcelona chętnie pozyska latem reprezentanta Francji

25-latkiem interesuje się jednak też Chelsea, która może zapłacić Borussii Moenchengladbach, by sprowadzić piłkarza już zimą

Thuram znalazł się na radarze Barcelony

Marcus Thuram nie może narzekać na brak zainteresowania. Reprezentant Francji świetnie radził sobie podczas rundy jesiennej w barwach Borussii Moenchengladbach. Pokazał się też z dobrej strony podczas Mistrzostw Świata w Katarze, gdzie zanotował dwie asysty, choć wchodził na murawę z ławki rezerwowych.

Kontrakt 25-latka ze Źrebakami wygasa pod koniec tego sezonu i nic nie wskazuje na to, by syn legendarnego Liliana Thurama zamierzał przedłużać współpracę. Oznacza to, że od początku stycznia może negocjować z nowymi pracodawcami.

Usługami wszechstronnego napastnika interesuje się FC Barcelona. Blaugrana nie może przeprowadzać zimowych transferów z powodu limitów finansowych. Już wcześniej klub uważnie przyglądał się rynkowi wolnych agentów i nie inaczej jest teraz. Duma Katalonii wybrała się nawet do Niemiec, by zobaczyć na własne oczy, czy Thuram pasuje do stylu gry preferowanego przez Xaviego Hernandeza. Dyrektorom podoba się to, że 25-latek dobrze czuje się zarówno na środku, jak i na boku ataku. Barcelona zamierza przedstawić graczowi ofertę podpisania umowy latem.

Nie będzie to jednak transakcja łatwa do domknięcia. Francuzem interesuje się bowiem również Chelsea. The Blues są gotowi zapłacić Borussii Moenchengladbach pewną kwotę, by już teraz doprowadzić do przenosin. Rzecz jasna, Źrebaki optują za tą opcją, a dla Blaugrany wydawanie jakichkolwiek pieniędzy w trwającym okienku nie wchodzi w rachubę.

Thuram rozegrał w tym sezonie 17 spotkań we wszystkich klubowych rozgrywkach. Zanotował w nich 13 bramek i cztery asysty.

Czytaj więcej: Niezwykle ważny triumf Barcelony w przededniu Superpucharu Hiszpanii.

