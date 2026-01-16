Barcelona może dostać niespodziewany zastrzyk gotówki. Szykuje się transfer

Barcelona może zarobić na transferze bez wykonywania jakiegokolwiek ruchu ze swojej strony. Jak podaje Marca, Espanyol prowadzi rozmowy ws. byłego zawodnika La Masii.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona może zarobić transferze Espanyolu

Barcelona uważnie śledzi sytuację związaną z przyszłością Angela Alarcona. Napastnik, który w 2024 roku opuścił stolicę Katalonii i przeniósł się do FC Porto, może wrócić do Hiszpanii. Według doniesień Espanyol prowadzi rozmowy z portugalskim klubem. Jeśli transfer dojdzie do skutku, będzie to dobra wiadomość dla Blaugrany.

Przy odejściu młodego skrzydłowego do Porto klub zabezpieczył się klauzulą i zachował 50% od kolejnego transferu zawodnika. W związku ekipa z Camp Nou może otrzymać pieniądze jeśli dojdzie do konkretnego ruchu. Dlatego temat jest na bieżąco monitorowany.

Rozmowy jednak wciąż trwają. Na ten moment nie zapadły ostateczne decyzje, ponieważ obie strony analizują różne warianty. Espanyol rozważa wypożyczenie, ale opcją jest także transfer definitywny. Ten drugi scenariusz byłby dla Barcelony zdecydowanie korzystniejszy.

21-latek w Portugalii zbiera doświadczenie. W ostatnim czasie otrzymuje szanse w pierwszym zespole Porto, choć na razie zdołał jeszcze na stałe przebić się do podstawowego składu. Dlatego regularnie gra również w rezerwach.

W przeszłości Alarcon był jednym z wyróżniających się talentów z La Masii. Zadebiutował nawet w pierwszej drużynie Barcelony i wystąpił łącznie w pięciu spotkaniach. Mimo że odszedł z klubu półtora roku temu, może dać mu zastrzyk gotówki. Wszystko będzie zależało jednak od rodzaju transferu i decyzji Espanyolu.

