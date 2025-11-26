Barcelona czy Bayern? Kane nie ma wątpliwości, gdzie zagra

Harry Kane według medialnych doniesień jest łączony z FC Barceloną. Anglik zabrał głos na temat przyszłości w Bayernie Monachium. Wygląda na to, że latem nie zamierza zmieniać klubu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane planuje zostać w Bayernie Monachium na następny sezon

Harry Kane w ostatnich sezonach udowadnia, że jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Po transferze do Bayernu Monachium imponuje skutecznością nie tylko w Bundeslidze, ale również w Lidze Mistrzów. Od momentu zmiany klubu wystąpił w 114 spotkaniach, w których zdobył aż 109 goli i zanotował 29 asyst. Nic więc dziwnego, że pojawiły się plotki o przejściu do FC Barcelony.

Duma Katalonii widzi w nim potencjalnego następcę Roberta Lewandowskiego. O transferze Anglika marzą jednak nie tylko Katalończycy. W mediach można przeczytać również, że 32-latek jest łączony m.in. z Realem Madryt czy Manchesterem United.

Ze względu na wiele pojawiających się plotek Harry Kane odniósł się do tematu swojej przyszłości. Jam sam mówi transfer do Bayernu, to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjął. Co więcej, zdradził, że jest otwarty, aby zostać dłużej w Monachium.

– Przejście do Bayernu było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. To był świetny krok w mojej karierze, który pomógł mi rozwinąć się jako zawodnik. Jestem otwarty na to, aby zostać dłużej. Mam jeszcze ponad 18 miesięcy kontraktu, ale jestem pewien, że wkrótce rozpoczną się rozmowy – powiedział Harry Kane, cytowany przez Fabrizio Romano.

Wcześniej zapewniał kibiców, że w przyszłym sezonie wciąż będzie zawodnikiem Bayernu. Wygląda więc na to, że transfer do Barcelony albo innego topowego klubu nie będzie miał miejsca.

– To bardzo mało prawdopodobne, by coś się zmieniło w przyszłym sezonie. Nie sądzę, żeby kibice mieli powody do niepokoju – mówił Kane kilka dni wcześniej, pytany, czy istnieje szansa, że latem opuści Bayern.