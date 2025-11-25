Kane przemówił w sprawie transferu do FC Barcelony

Harry Kane postanowił przerwać milczenie w sprawie transferu do FC Barcelony. Anglik odniósł się do plotek łączących go z katalońskim klubem, gdzie miałby być następcą Roberta Lewandowskiego.

Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane wprost o swojej przyszłości w Bayernie

FC Barcelona chciałaby latem pozyskać nowego napastnika, a Harry Kane, dzięki klauzuli wykupu w wysokości 65 milionów euro, wydaje się realnym celem. Sam piłkarz jednak szybko studzi entuzjazm kibiców z Hiszpanii. – Nie kontaktowałem się z nikim i nikt nie kontaktował się ze mną. Czuję się bardzo komfortowo w obecnej sytuacji i nie rozmawialiśmy z Bayernem o przyszłości – powiedział w rozmowie z „BILD”.

Napastnik podkreślił, że nie zamierza podejmować żadnych decyzji przed końcem sezonu. – Nie ma pośpiechu. Jestem szczęśliwy w Bayernie, co widać po tym, jak gram. Jeśli pojawią się jakieś rozmowy, zobaczymy. Szczerze mówiąc, nie myślę o przyszłym sezonie. Najpierw czeka mnie mundial – dodał.

Na pytanie, czy możliwe jest, że opuści Monachium po zakończeniu rozgrywek, Kane odpowiedział krótko: – To bardzo mało prawdopodobne, by coś się zmieniło w przyszłym sezonie. Nie sądzę, żeby kibice mieli powody do niepokoju.

Słowa Anglika jasno wskazują, że nie zamierza opuszczać Bawarii, co może pokrzyżować plany Barcelony. Klub od kilku tygodni sonduje sytuację 31-latka i traktuje go jako naturalnego następcę Roberta Lewandowskiego. W Katalonii liczono, że transfer Kane’a byłby powtórką ruchu sprzed kilku lat, gdy Polak tchnął nowe życie w atak Barcelony. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że napastnik nigdzie się nie wybiera.

Zobacz również: Inter chce gwiazdora Milanu! Szykuje sensacyjny ruch