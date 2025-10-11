Barcelona czeka z decyzją ws. gwiazdy. Ważą się losy zawodnika

Barcelona nadal nie przedłużyła kontraktu z Andreasem Christensenem. Jak podaje "Marca", Katalończycy zamierzają poczekać jeszcze kilka miesięcy przed podjęciem decyzji w sprawie przyszłości Duńczyka.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Andreas Christensen nadal bez nowego kontraktu w Barcelonie

FC Barcelona praktycznie zapewniła sobie przedłużenie kontraktu Frenkiego de Jonga, którego obecna umowa wygasa wraz z końcem sezonu. Kataloński klub prowadzi również rozmowy z Erikiem Garcią, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku. W przypadku Andreasa Christensena Katalończycy podchodzą jednak do sprawy znacznie ostrożniej.

Według hiszpańskiego dziennika „Marca” kierownictwo Dumy Katalonii postanowiło poczekać jeszcze kilka miesięcy przed podjęciem decyzji w sprawie przyszłości 29-letniego duńskiego obrońcy. Christensen występował w tym sezonie nieregularnie, ale nadal pozostaje jedną z kluczowych alternatyw na środku obrony dla Hansiego Flicka. Klub chce dokładnie ocenić stan zdrowia zawodnika po kontuzjach, które dokuczały mu w ostatnich latach.

Sam Christensen wyraził już chęć pozostania na Camp Nou i deklaruje gotowość do przedłużenia kontraktu. Choć w obecnym sezonie odgrywał raczej marginalną rolę, zarówno Flick, jak i dyrektor sportowy Deco wielokrotnie chwalili Duńczyka za zaangażowanie i postawę na treningach.

W klubie panuje przekonanie, że nie ma potrzeby spieszyć się z negocjacjami, zwłaszcza że deklaracja zawodnika zmniejsza presję na szybkie rozwiązanie sprawy. Były piłkarz Chelsea w tym sezonie rozegrał osiem meczów we wszystkich rozgrywkach.