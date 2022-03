PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona doszła już do porozumienia z Raphinhą, dla którego przenosiny do stolicy Katalonii stanowią priorytet. Blaugrana praktycznie pogodziła się już z odejściem Ousmane’a Dembele, najprawdopodobniej nie uda się też wykupić Adamy Traore. Gracz Leeds ma stanowić zastępstwo dla błyskotliwych skrzydłowych, którzy obecnie są w klubie.

Niemal na pewno Ousmane Dembele i Adama Traore nie będą stanowić części kadry FC Barcelony w przyszłym sezonie

Klub poszukuje zatem błyskotliwego skrzydłowego i rozważał jednego z dwóch Brazylijczyków: Raphinhę lub Antony’egp

Ostatecznie Duma Katalonii postawiła na gracza Leeds, dla którego ten transfer jest traktowany priorytetowo. 25-latek doszedł już do porozumienia z Barceloną, ale negocjacje pomiędzy klubami nie będą należały do najłatwiejszych

Barcelona postawiła na Raphinhę, zawodnik czeka na transfer

FC Barcelona kontynuuje kształtowanie kadry na przyszły sezon. Według doniesień, klub doszedł już do porozumienia z Franckiem Kessiem i Andreasem Christensenem. Obaj gracze trafią do stolicy Katalonii latem, korzystając z prawa Bosmana. Ponadto Blaugrana kontynuuje negocjacje z Ronaldem Araujo i Gavim w sprawie przedłużenia kontraktów.

Jedną z najbardziej palących pozycji, wśród tych wymagających wzmocnienia, jest skrzydło. Choć Ousmane Dembele rozgrywa ostatnio świetne mecze, klub już pogodził się z odejściem Francuza za darmo. Najprawdopodobniej nie uda się też pozostawić w zespole Adamy Traore. Byłoby to możliwe tylko, gdyby Wolverhampton chciało w zamian zachować u siebie Francisco Trincao lub gdyby Hiszpan przedłużył umowę z Wilkami o kolejny rok, co umożliwiłoby kolejne wypożyczenie. Xavi poszukuje zatem błyskotliwego skrzydłowego, zdolnego dryblingiem rozerwać obronę rywali.

Klub postawił na dwóch Brazylijczyków: Raphinhę i Antony’ego. Ostatecznie jednak zdecydowano się intensywnie powalczyć o gracza Leeds. Plusem 25-latka jest większe doświadczenie i sprawdzenie się już zarówno w Portugalii, we Francji, jak i niezwykle wymagającej Premier League. Raphinha traktuje możliwość transferu do stolicy Katalonii jako ogromną okazję. Podobno Brazylijczyk doszedł już do porozumienia z nowym pracodawcą. Laporcie i Alemany’emu pozostaje jeszcze dojść do porozumienia z Leeds, co wcale nie będzie proste.

Gracz może odejść z zespołu Pawi już za 25 milionów, ale tylko, jeśli klub spadnie z ekstraklasy, co na ten moment zdaje się mało prawdopodobne. Blaugrana jest gotowa zapłacić za 25-latka około 35 milionów euro, ale Leeds oczekuje znacznie więcej. Dojście do porozumienia może zatem zająć wiele godzin intensywnych negocjacji.

Raphinha rozegrał w tym sezonie 27 meczów w Premier League. Zanotował w nich dziewięć bramek i trzy asysty. Jest też regularnym reprezentantem kadry Brazylii.

Czytaj więcej: FC Barcelona nie chce Dybali. “On jest przereklamowany”.

