Rozczarowujący sezon Manchesteru United

Wayne Rooney wypowiedział się po wygranej Manchesteru United 3:2 nad Newcastle w ostatnim meczu na Old Trafford w tym sezonie. Chociaż wynik był pozytywny, cały sezon był w wykonaniu Czerwonych Diabłów bardzo rozczarowujący. Kibice mają nadzieję, że drużyna zakończy kampanię mocnym akcentem, wygrywając z odwiecznym rywalem, Manchesterem City, w finale Pucharu Anglii.

W rozmowie z “Sky Sports” Rooney zaskoczył prezentera Davida Jonesa swoją surową oceną obecnego składu Manchesteru United. – Musisz budować drużynę wokół Bruno. On ma jakość i ducha walki, a reszta zawodników powinna odejść – powiedział.

Zapytany o swój komentarz przez zszokowanego Jonesa, Rooney doprecyzował: – Myślę, że należy zatrzymać młodych zawodników i Bruno. Musi to być wielkie oczyszczenie. Nie stanie się to w ciągu roku, ale myślę, że nastąpi to w ciągu najbliższych kilku lat.

Dziennikarz zapytał także Rooneya, czy zatrzymałby takich zawodników jak Andre Onana, Diogo Dalot i Harry Maguire. – Myślę, że Onana miał trudny początek, ale stawał się coraz lepszy w ciągu roku. Dalot spisał się dobrze, Maguire miał sezon z wzlotami i upadkami. Aby rywalizować w tej lidze, Manchester United potrzebuje lepszych zawodników. Nie zrozum mnie źle, ci zawodnicy są dobrzy, ale aby rywalizować z Man City, Liverpoolem i Arsenalem, potrzebują lepszych – odpowiedział legendarny napastnik.

