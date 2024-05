Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Casado zostanie włączony do pierwszej drużyny FC Barcelony

Xavi Hernandez wielokrotnie podkreślał swoje zaufanie do Marca Casado, który ma być integralną częścią pierwszej drużyny Barcelony. – Już mówiłem o tym, że widzę Casado w naszych planach – powiedział Hiszpan podczas przedmeczowej konferencji prasowej, cytowany przez “Sport”. – Chcemy, aby Marc Casado kontynuował grę z nami i chcemy, aby wziął udział w przedsezonowych przygotowaniach z pierwszym zespołem – dodał.

Casado jest ważnym elementem drużyny Barca Atletic i odgrywa kluczową rolę w obecnej kampanii. Młody zawodnik wykazał się znaczną wszechstronnością, grając nie tylko na pozycji prawego obrońcy, ale także jako środkowy i defensywny pomocnik. Xavi docenił tę zaletę, widząc w Casado wartościowy atut z wyraźną rolą w pierwszej drużynie.

“Sport” uważa, że o przyszłości Casado może w znacznym stopniu zadecydować przedsezonowe tournee Barcelony po Stanach Zjednoczonych. To właśnie wtedy młody zawodnik będzie miał okazję wywalczyć swoją pozycję w drużynie Xaviego Hernandeza.

Barcelona jest obecnie w trakcie negocjacji z Casado na temat nowego kontraktu, który mógłby go zatrzymać w klubie do 2027 roku, a może i dłużej. Młody zawodnik, będący również kapitanem Barca Atletic, bywał już włączany do pierwszego składu Blaugrany. Mimo że nie miał zbyt wielu okazji do gry pod wodzą Xaviego, klub wciąż wierzy w jego umiejętności i jest zdeterminowany, aby go zatrzymać. Obecny kontrakt Casado wygasa po zakończeniu sezonu, ale Barcelona ma opcję przedłużenia go do 2025 roku.

