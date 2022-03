fot. PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala to jeden z tych zawodników, który latem będzie mógł zmienić pracodawcę na zasadzie wolnego transferu. Argentyńczyk nie doszedł do porozumienia z władzami Juventusu w sprawie nowego kontraktu. Szybko pojawiły się spekulacje, że piłkarz może zakotwiczyć w FC Barcelonie. La Gazzetta dello Sport dementuje jednak tego typu informacje.

Paulo Dybala najpewniej po zakończeniu sezonu pożegna się z Juventusem

Spekulowano, że La Joya może dołączyć do Barcelony

Na temat ewentualnej przeprowadzki Argentyńczyka do ekipy z Camp Nou nowe wieści przekazała La Gazzetta dello Sport

Xavi nie chce Dybali w Barcelonie

Paulo Dybala, występuje w Juve od 2015 roku. Argentyńczyk trafił do ekipy z Allianz Stadium za ponad 40 milionów euro. Zawodnik był namaszczony na następcę Alessandro Del Piero. Ostatecznie zawodnik nie do końca spełniał pokładane w nim nadzieje, nie akcentując w wielu ważnych spotkaniach swoich mocnych stron.

W mediach pojawiły się doniesienia, że La Joya może po sezonie zamienić nie tylko klub, ale także ligę. Spekulowano, że Dybala może zakotwiczyć w Barcelonie. La Gazzetta dello Sport przekonuje natomiast, że takie rozwiązanie jest niemożliwe, bo trener Katalończyków uznaje zawodnika za przereklamowanego.

Xavi Hernandez, mimo że może ściągnąć argentyńskiego napastnika na Camp Nou na zasadzie wolnego transferu, to wiele wskazuje na to, że z tej opcji nie skorzysta. Hiszpan nie jest przekonany, że uda mu się wkomponować Dybalę do swojego zespołu.

28-latek w tej kampanii wystąpił łącznie w 29 spotkaniach, notując w nich 13 goli i sześć asyst. Okazję na poprawienie tego bilansu Dybala może mieć już 3 kwietnia, gdy Juventus w Derby d’Italia zmierzy się z Interem Mediolan.

