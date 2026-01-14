Barcelona chce zatrzymać pomocnika. Gigant negocjuje warunki

Barcelona jest bardzo zadowolona z postawy Marcusa Rashforda. Jak informuje "talkSport", kataloński gigant nie zamierza automatycznie aktywować zapisanej w umowie klauzuli wykupu i ma już przygotowany plan.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Rashford chce zostać w Barcelonie

FC Barcelona sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii po zwycięstwie nad Realem Madryt (3:2) w finale rozegranym w Arabii Saudyjskiej. Porażka w El Clasico miała poważne konsekwencje dla Królewskich, ponieważ władze klubu zdecydowały się zakończyć współpracę z Xabim Alonso. W zupełnie innych nastrojach znajduje się natomiast Duma Katalonii. Pozycja Hansiego Flicka jest niezagrożona, a Katalończycy są na czele tabeli La Liga.

W letnim oknie transferowym do mistrza Hiszpanii dołączył Marcus Rashford. Angielski skrzydłowy trafił na Camp Nou na zasadzie rocznego wypożyczenia z Manchesteru United, które zawiera klauzulę wykupu opiewającą na 30 milionów euro. 28-latek bardzo szybko zaaklimatyzował się w nowym środowisku i stał się ważnym elementem ofensywy Blaugrany. Władze klubu poważnie rozważają jego pozostanie w Katalonii na dłużej.

Rashford w bieżącym sezonie prezentuje się znakomicie. W 27 występach zdobył siedem bramek i zanotował aż 11 asyst. Mimo to, jak informuje Ben Jacobs z „talkSPORT”, Barcelona nie zamierza automatycznie aktywować zapisanej w umowie klauzuli wykupu. Powodem są wciąż napięte finanse katalońskiego klubu, które wymuszają ostrożne podejście do wydatków transferowych.

Na stole znajdują się dwie możliwe opcje. Pierwsza zakłada definitywny transfer Rashforda już tego lata, jednak za kwotę niższą niż pierwotnie ustalono. Druga możliwość to przedłużenie wypożyczenia na sezon 2026/27, z jednoczesnym wpisaniem do umowy warunkowego obowiązku wykupu po jego zakończeniu.

Istotnym czynnikiem w negocjacjach jest postawa samego zawodnika. Rashford nie bierze pod uwagę innych kierunków transferu i otwarcie deklaruje chęć pozostania w Barcelonie. Taka sytuacja może postawić Manchester United w trudniejszej pozycji negocjacyjnej i może zmusić do zaakceptowania niższej oferty, jeśli nie pojawią się inne konkretne propozycje.