Barcelona chce wielkiego transferu. Flick potrzebuje takiego piłkarza

FC Barcelona skontaktowała się z agentem piłkarza Interu Mediolan. Pod uwagę brany był transfer Alessandro Bastoniego. Katalończycy musieli jednak zrezygnować ze względów finansowych - podaje Sport.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona szuka obrońcy, w grze był transfer Bastoniego

FC Barcelona określiła bardzo wcześnie cele na letnie okno transferowe. Deco musi znaleźć aż trzech zawodników, którzy mają wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. Oprócz napastnika i skrzydłowego do drużyny ma dołączyć nowy środkowy obrońca. Poszukiwania odpowiedniego kandydata idą pełną parą. Na biurko pionu sportowego trafiło niedawno nowe nazwisko.

Alessandro Bastoni, czyli środkowy obrońca Interu Mediolan przez moment był rozpatrywany przez Barcelonę. Osoby decyzyjne w klubie spotkali się z agentem piłkarza, aby omówić potencjalną transakcję. Na pewnym etapie doszli jednak do wniosku, że Włoch jest poza ich możliwościami finansowymi. Z informacji dziennika Sport wynika, że temat sprowadzenia mistrza Europy po prostu upadł.

Z takiego obrotu spraw z pewnością nie będzie zadowolony Hansi Flick. Bastoni idealnie wpisuje się w profil piłkarza, jakiego chce niemiecki szkoleniowiec. Przypomnijmy, że najważniejszy w znalezieniu odpowiedniego stopera ma być fakt, żeby był lewonożny.

Poszukiwania w Barcelonie wciąż trwają. Biorąc pod uwagę wszystkie medialne doniesienia z ostatnich tygodni Blaugrana przygląda się kilku zawodnikom. Pod obserwacją są m.in. Nico Schlotterbeck, Marc Guehi czy Dayot Upamecano.