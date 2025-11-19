Barcelona chce transferu gwiazdy Premier League! To główny cel Flicka

Barcelona zdecydowała, że transfer Marca Guehiego będzie najważniejszym letnim celem do pozyskania. Hansi Flick bardzo naciska na ten ruch, o czym donosi "Cadena SER".

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona ma priorytet transferowy; to Marc Guehi

Barcelona w tym sezonie z pewnością nie jest w idealnej formie. Właściwie wiele wskazuje na to, że przez liczne urazy, które w ostatnim czasie dotykają zespół oraz problemy kadrowe, klub nie będzie faworytem do wygrania ligi hiszpańskiej. Obecnie ich strata do pierwszego Realu Madryt to tylko trzy punkty, ale ostatnie El Clasico pokazało deklasację jeśli chodzi o formę.

Niemniej spore szansę Duma Katalonii ma w Lidze Mistrzów, gdzie radzi sobie dość dobrze, choć także nie bez problemów, czego przykładem może być ostatni mecz z Club Brugge. Wydaje się jednak, że wszystkie problemy wynikają ze słabszej gry obronnej, na co lekarstwem ma być transfer nowego defensora. Według informacji przekazanych przez serwis „Cadena SER”, Barcelona uważnie obserwuje obrońcę Crystal Palace, Marca Guehiego. Reprezentant Anglii jest celem numer jeden na letnie okienko transferowe, a Hansi Flick traktuje jego pozyskanie jako główny priorytet.

Marc Guehi w tym sezonie Premier League rozegrał do tej pory 10 spotkań i zanotował dwie asysty oraz zdobył jednego gola. W sumie na poziomie ligi angielskiej 25-latek ma 142 występy. Zainteresowanie obrońcą wyrażają jednak także takie zespoły jak Liverpool oraz Bayern Monachium. Serwis „Transfermarkt” wycenia Marca Guehiego na 50 milionów euro.

