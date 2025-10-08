Real Madryt i Liverpool obejdą się smakiem? Guehi celem kolejnego giganta

15:49, 8. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  United In Focus

Marc Guehi znajduje się na celownikach Realu Madryt oraz Liverpoolu. Jak się okazuje, jeszcze jeden gigant włączył się do walki o Anglika. Zawodnik Crystal Palace trafił również na radarze Manchesteru United - informuje "United In Focus".

Marc Guehi
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Manchester United również chce Marca Guehiego

Marc Guehi niewątpliwie od kilku sezonów jest czołowym stoperem w całej Premier League. Wicemistrz Europy wkrótce może być bohaterem hitowego transferu. Zawodnik znajduje się na celownikach Realu Madrytu oraz Liverpoolu. W szczególności Królewscy wiążą przyszłość z 25-latkiem. Warto zaznaczyć, że umowa defensora z Crystal Palace wygasa 30 czerwca 2026 roku.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Marca Guehiego przekazuje „United In Focus”. Otóż Real Madryt i Liverpool mogą obejść się smakiem. Reprezentant Anglii stał się celem innego giganta. Zawodnik Crystal Palace wzbudził zainteresowanie również Manchesteru United, który zamierza lada moment włączyć się do walki o transfer.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United nieprzypadkowo wytypował Marca Guehiego. Czerwone Diabły uważają, że 25-latek byłby idealny następcą Harry’ego Maguire’a, którego przyszłość w klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje reprezentant Anglii.

Marc Guehi w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Crystal Palace. Angielski defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie trafienie oraz asystę. Dwukrotnie 25-latek miał udział przy strzelonych golach w rozgrywkach Premier League.

