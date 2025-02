Barcelona podjęła decyzję. Piłkarz może wrócić do ojczyzny

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Hansi Flick

Ważą się losy Vitora Roque

FC Barcelona ściągnęła Vitora Roque z Athletico Paranaense na początku 2024 roku. Kataloński klub zapłacił za brazylijskiego napastnika 30 mln euro i miał rywalizować o miejsce w składzie z Robertem Lewandowskim. Okazało się jednak, że 19-latek stał się niewypałem transferowym i latem ubiegłego roku został wypożyczony do Realu Betis. W ostatnim czasie Manuel Pellegrini odsunął zawodnika na boczny tor.

Według ostatnich doniesień, Roque poważnie rozważa ofertę Palmeiras. Tym samym piłkarz planuje szybszy powrót do ojczyzny. Co więcej, prezydent brazylijskiego klubu potwierdziła zainteresowanie napastnikiem. Obecna umowa wypożyczenia daje Betisowi możliwość przedłużenia pobytu Roque o kolejny rok oraz prawo do wykupu 80 proc. praw do zawodnika za 25 milionów euro. Palmeiras chce jednak przebić ofertę i wyłożyć taką samą kwotę od razu.

Zobacz również: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie (WIDEO)

Warto podkreślić, że okno transferowego w Brazylii zamyka się wraz końcem lutego. Hiszpański gigant chętnie sprzeda Roque, aby odzyskać część zainwestowanej kwoty. Na ten moment Andaluzyjczycy niechętnie pozwalają odejść Roque, lecz sytuacja może się zmienić w najbliższych dniach. W bieżącym sezonie strzelił siedem goli i dołożył dwie asysty w 31 spotkaniach na wszystkich frontach.