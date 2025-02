Barcelona chce ściągnąć gwiazdę. To będzie hit transferowy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Joan Laporta

Rafael Leao pozostaje celem transferowym Blaugrany

FC Barcelona może mieć szansę na pozyskanie Rafaela Leao z Milanu. Włoski klub rozważa sprzedaż swojego gwiazdora, co otwiera doskonałą furtkę dla Blaugrany, by wznowić swoje starania o portugalskiego skrzydłowego. Przypomnijmy, że 25-latek od dłuższego znajduje się na liście Katalończyków. Wcześniejsze próby transferu nie doszły do skutku z powodu problemów finansowych oraz niechęci Rossonerich do rozstania z graczem.

Sytuacja zmieniła się, ponieważ Milan rozważa pozyskanie Joao Felixa na stałe z Chelsea. Tym samym Leao oraz Theo Hernandez trafią na listę transferową, by wygenerować środki na wykup Felixa. Leao ma ważny kontrakt na San Siro do połowy 2028 roku. Chociaż klauzula odstępnego w umowie Portugalczyka wynosi 175 mln euro, to Włosi mogą wysłuchać niższych ofert, jeśli będą odpowiednio atrakcyjne.

Rafael Leao w bieżącym sezonie rozegrał 33 mecze i zdobył dziewięć bramek. Skrzydłowy ma również na swoim koncie siedem asyst. Zawodnik uzbierał już 37 występów w reprezentacji Portugalii. Przypomnijmy, że Milan sprowadził zawodnika w 2019 roku z Lille za prawie 50 mln euro.