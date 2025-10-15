Barcelona chce pozyskać wielki talent. Porównywalny tylko z Yamalem

Barcelona interesuje się transferem pozyskaniem jednego z najbardziej utalentowanych graczy w Europie. Na celowniku klubu znalazł się bowiem Kenan Yildiz z Juventusu, o czym informuje "La Gazzetta dello Sport".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Kenan Yildiz na celowniku FC Barcelony

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Piłkarze Hansiego Flicka zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli hiszpańskiej La Liga, a w Lidze Mistrzów mają trzy punkty po dwóch trudnych meczach. Niemniej z pewnością ostatnie wyniki powinny być lepsze, bowiem tego zawsze oczekuje się od takiego zespołu jak Duma Katalonii.

Warto jednak pamiętać, że sztab szkoleniowy oraz cały zespół zmagają się ze sporą liczbą kontuzji i to tych dotyczących najważniejszych graczy. To powoduje komplikacje. Być może właśnie m.in. z tego powodu i chęci wzmocnienia rywalizacji w ofensywie, władze klubu mają na celowniku nowego gwiazda. Według informacji przekazanych przez „La Gazzetta dello Sport”, Barcelona interesuje się Kenanem Yildizem z Juventusu Turyn.

20-letni Turek to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy obecnie w Europie. Jego skala talentu przez wielu porównywalna jest tylko do tej, którą obecnie prezentuje Lamine Yamal. W obecnym sezonie na jego koncie jest już pięć trafień oraz sześć asyst w 12 rozegranych meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-krotnego reprezentanta Turcji na 75 milionów euro. Kenan Yildiz ma ważną umowa z klubem ze stolicy Piemontu wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

Zobacz także: Barcelona długo na to czekała. Ogłosiła nowy kontrakt gwiazdy