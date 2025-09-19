Barcelona chce pozyskać topowego napastnika! To on ma zastąpić Lewandowskiego

Robert Lewandowski zbliża się do końca kontraktu w Barcelonie. Duma Katalonii rozgląda się za następcą reprezentanta Polski. Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że kandydatem jest Dusan Vlahović.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Dusan Vlahović na liście życzeń FC Barcelony

Robert Lewandowski prawdopodobnie po zakończeniu sezonu zmieni klub. Obecna umowa obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku. Na ten moment wiele wskazuje na to, że nie zostanie przedłużona. FC Barcelona już od dawna rozgląda się za nowym napastnikiem, który zastąpi reprezentanta Polski. Media co chwilę łączą z klubem topowych zawodników jak Erling Haaland czy Julian Alvarez.

Teraz do grona kandydatów dołączył jeszcze jeden piłkarz ze światowego topu. Na rynku transferowym lada moment pojawi się okazja, aby na zasadzie wolnego transferu do zespołu przeniósł się Dusan Vlahović. Serb jest związany z Juventusem, lecz podobnie jak w przypadku Lewandowskiego jego kontrakt wygasa latem przyszłego roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony.

Taka opcja wolnego transferu byłaby doskonałą okazją dla Katalończyków, biorąc pod uwagę ich problemy finansowe. Nie dość, że w budżecie płacowym zwolni się limit wynagrodzenia, które pobierał Polak, to jeszcze nie będą musieli płacić odstępnego za Vlahovicia.

W tym sezonie napastnik Juventusu musi walczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce z Jonathanem Davidem. Póki co dodatkowa rywalizacja o pierwszy skład ewidentnie wpłynęła na niego korzystnie. W czterech meczach zdobył cztery bramki. Łącznie w barwach Starej Damy ma na swoim koncie 62 gole w 149 występach. Na Allianz Stadium gra od stycznia 2022 roku.