Barcelona chce kolejnego zawodnika Espanyolu. W grze 45 mln euro

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Carlos Romero w orbicie zainteresowań Barcelony

FC Barcelona udanie rozpoczęła 2026 rok, wygrywając w derbach Katalonii z Espanyolem (2:0) na wyjeździe. Na listę strzelców wpisali się Dani Olmo oraz Robert Lewandowski. Mimo porażki Blanquiazules, jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników gospodarzy był Carlos Romero.

24-letni lewy obrońca, wypożyczony do Espanyolu z Villarreal, zaprezentował się z bardzo dobrej strony i zwrócił na siebie uwagę Dumy Katalonii. Hiszpan przez większość spotkania skutecznie neutralizował Lamine’a Yamala, nie popełniając większych błędów i imponując w grze defensywnej. W wielu sytuacjach był w stanie niemal samodzielnie powstrzymywać ataki młodego skrzydłowego Blaugrany.

Romero występuje w katalońskim zespole od lipca 2024 roku. Villarreal już latem będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą przyszłości zawodnika. Problemem dla potencjalnych zainteresowanych może być jednak klauzula odstępnego, wynosząca 45 milionów euro. Wysoka kwota komplikuje ewentualny transfer na do giganta z Camp Nou, który musi szukać oszczędności.

W trwającym sezonie Carlos Romero potwierdza swoją rosnącą formę. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 17 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Hiszpan pokazał, że potrafi być wartościowy nie tylko w defensywie, ale również w ofensywie.