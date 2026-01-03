Barcelona triumfuje w derbach. Cudowny gol, a później Lewandowski! [WIDEO]

23:03, 3. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Barcelona w 18. kolejce La Liga zmierzyła się z lokalnym rywalem. Derby miasta, rozgrywane na Estadi Cornellà-El Prat, wygrała Blaugrana. Pierwsze trafienie padło dopiero w samej końcówce meczu.

Robert Lewandowski i Leandro Cabrera (RCD Espanyol - Barcelona)
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Leandro Cabrera (RCD Espanyol - Barcelona)

Barcelona wygrywa z Espanyolem. Najpierw bohaterem był bramkarz

Tematem numer jeden przed spotkaniem EspanyolBarcelona była postać Joana Garcii. Były golkiper Blanquiazules mógł spodziewać się gorącego powitania przez fanów gospodarzy. Nie zabrakło gwizdów, transparentów i specjalnych banknotów. Zachowanie trybun w żaden sposób nie wpłynęło na koncentrację bramkarza Blaugrany.

W 20. minucie 24-latek popisał się znakomitą paradą w pojedynku z Roberto Fernándezem. Dziewiętnaście minut później Garcia w efektownym stylu wybronił strzał Carlosa Romero. Po zmianie stron złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Paryżu nadal imponował kapitalną dyspozycją. W 64. minucie znowu zastopował Fernándeza.

Chwilę później na murawie pojawili się Robert Lewandowski, Pedri i Dani Olmo. I to właśnie ostatni z nich w 86. minucie skorzystał z podania Fermina Lopeza i bezbłędnym strzałem bez przyjęcia nie dał szans Marko Dmitroviciowi. Serb tylko odprowadził wzrokiem piłkę, która zmierzała w samo okienko jego bramki.

W 90. minucie futbolówkę w siatce rywali umieścił Lewandowski. Reprezentant Polski zamknął akcję Fermina i w dosyć przypadkowy sposób pokonał Dmitrovicia. Barcelona utrzymała korzystny wynik i pokonała Espanyol 2:0. Po 19 meczach Duma Katalonii ma na koncie 49 punktów i o siedem wyprzedza Real Madryt. Królewscy rozegrali o jedno spotkanie mniej.

Espanyol – Barcelona 0:2 (0:0)

Dani Olmo 86′, Lewandowski 90′

