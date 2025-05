Barcelona chce tego obrońcę. Ciekawa opcja dla giganta

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jhon Lucumi w kręgu zainteresowań Barcelony

FC Barcelona sięgnęła w sezonie 2024/25 po tryplet – mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar kraju. Drużyna znakomicie spisywała się pod wodzą Hansiego Flicka, który w swoim debiutanckim sezonie na Camp Nou szybko potwierdził, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.

Niemiecki szkoleniowiec oraz kierownictwo katalońskiego klubu już teraz intensywnie pracują nad planowaniem składu na nadchodzącą kampanię, by utrzymać poziom i skutecznie rywalizować na wszystkich frontach – również w Lidze Mistrzów. Jak donosi Fichajes.net, jednym z głównych celów transferowych na lato ma być wzmocnienie środka defensywy.

W obliczu problemów finansowych i ścisłych ograniczeń związanych z limitem płacowym, hiszpański gigant musi podejmować wyjątkowo ostrożne i przemyślane decyzje transferowe. Dlatego jednym z kandydatów do wzmocnienia linii obrony ma być Jhon Lucumi. To zawodnik, który łączy solidność, doświadczenie i rozsądną cenę.

Według medialnych doniesień, 26-letni środkowy obrońca został wpisany na listę życzeń katalońskiego klubu. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 18 milionów euro. Lucumi od 2022 roku reprezentuje barwy Bolognii, do której przeniósł się z belgijskiego KRC Genk. We Włoszech zyskał opinię jednego z najpewniejszych punktów defensywy drużyny. W tym sezonie Kolumbijczyk rozegrał 42 spotkania, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. Kontrakt gracza we włoskim klubie wygasa w czerwcu 2026 roku.