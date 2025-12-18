Barcelona chce gwiazdę Bundesligi. Transfer pod znakiem zapytania

Barcelona wyraziła zainteresowanie Julianem Ryersonem z Borussii Dortmund. Jednak transfer norweskiego obrońcy będzie trudny do przeprowadzenia - wynika z informacji "Bildu".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Ryerson trafił na listę życzeń Barcelony

FC Barcelona utrzymuje się na czele tabeli La Liga, mimo że podczas październikowego El Clasico przegrała z Realem Madryt (1:2) na Santiago Bernabeu. Królewscy ostatnio wpadli w dołek, co sprawia, że obecnie tracą cztery punkty do drużyny Roberta Lewandowskiego i spółki. W 17 meczach ligowych Katalończycy zdobyli aż 49 bramek.

Na początku tego tygodnia pojawiły się doniesienia z Niemiec, że Barcelona rozważa letni transfer prawego obrońcy Juliana Ryersona z Borussii Dortmund. Blaugrana widzi w 28-letnim Norwegu potencjalnego zmiennika Julesa Kounde na prawej stronie defensywy i prowadzi wstępne rozmowy w sprawie ewentualnego transferu.

Jednak niemiecki dziennik „Bild” podkreśla, iż transfer Ryersona jest mało prawdopodobny. Niemiecki gigant nie planuje sprzedaży swojego kluczowego obrońcy, który w tym sezonie rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zanotował pięć asyst. Wszechstronność 28-latka sprawia, że jest łakomym kąskiem dla wielkich klubów. Dodatkowo Ryerson ma ważny kontrakt na Signal Iduna Park do czerwca 2028 roku.

Choć Barcelona prowadzi wstępne rozmowy, na ten moment transfer wydaje się odległy. Katalończycy prawdopodobnie będą rozważać również inne opcje wzmocnienia prawej strony defensywy przed letnim oknem transferowym. Ryerson dołączył do BVB w styczniu 2023 roku z Unionu Berlin za pięć milionów euro. Łącznie w Borussii rozegrał 121 meczów i strzelił siedem goli.