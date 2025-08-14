Barcelona zainteresowana napastnikiem. Zaskakujące nazwisko na liście życzeń

Barcelona ma na swojej liście życzeń Dusana Vlahovicia z Juventusu - donosi "La Gazzetta dello Sport". Włoski gigant jest gotowy sprzedać napastnika za około 35 mln euro.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona na około dwa tygodnie przed zamknięciem letniego okna transferowego wydaje się zbliżać do końca swojej letniej aktywności transferowej. Klub z Camp Nou pozyskał już Joana Garcię, Roony’ego Bardghjiego i Marcusa Rashforda w ramach wypożyczenia. Z kolei kontrakt przedłużył Wojciech Szczęsny. Problem w tym, że żaden z nowych zawodników nie został jeszcze zarejestrowany w La Liga.

Wobec tego prawdopodobieństwo kolejnych wzmocnień wydaje się niewielkie, choć włoskie media spekulują o zaskakującym nazwisku, które znalazło się na radarze Barcelony. Według doniesień „La Gazzetta dello Sport”, kataloński klub interesuje się Dusanem Vlahoviciem z Juventusu Turyn.

25-letni Serb wkracza w ostatni rok kontraktu, co stawia włoski klub w trudnej sytuacji. Stara Dama nie chce stracić zawodnika za darmo po sezonie 2025/26. Vlahović jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników Juventusu. Barcelona ze względów finansowych musiałaby znaleźć sposób na pogodzenie kosztów jego wynagrodzenia z budżetem klubu. Serb jest wyceniany na około 35 mln euro.

Vlahović występuje w klubie z Piemontu od 2022 roku po tym, jak przeniósł się z Fiorentiny za 83 miliony euro. W sumie reprezentant Serbii w barwach Starej Damy rozegrał 145 meczów i zdobył 58 bramek. W trakcie obecnego okienka transferowego napastnik był łączony z przeprowadzką do Milanu, ale klub z San Siro zrezygnował z transferu 25-latka.