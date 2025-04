Barcelona chce gwiazdę Manchesteru City. Gigant podjął decyzję

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Manchester City chce zatrzymać Bernardo Silvę

FC Barcelona rozważa sprowadzenie Bernardo Silvy w letnim oknie transferowym. Piłkarz Manchesteru City od kilku lat stanowi istotne ogniwo zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę. Duma Katalonii chce wzmocnić środek pola, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą zależność od skrzydłowych, takich jak Raphinha czy Lamine Yamal. Portugalczyk mógłby wnieść do drużyny dodatkową jakość i doświadczenie.

Według raportu “Give Me Sport”, władze The Citizens mają nadzieję zatrzymać 30-letniego Silvę na Etihad Stadium na kolejny sezon. Reprezentant Portugalii wciąż pozostaje jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Warto dodać, że pomocnik znajduje się również na liście życzeń Benfiki Lizbona. W jego kontrakcie widnieje klauzula odejścia w wysokości 58 milionów euro.

Przypomnijmy, że Bernardo Silva dołączył do Manchesteru City w 2017 roku z AS Monaco. Klub z Premier League zapłacił za wychowanka Benfiki 50 mln euro. Choć nie był zawsze pierwszym wyborem Guardioli, to jego niezawodność i wszechstronność wciąż pozostają nieocenione. W bieżącym sezonie strzelił cztery gole i dołożył cztery asysty w 43 spotkaniach. Jego kontrakt na Etihad Stadium obowiązuje do końca sezonu 2025/26.