Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen na wylocie, Barcelona chce go zwolnić

FC Barcelona w najbliższych dniach powinna sfinalizować transfer nowego bramkarza. Saga transferowa z udziałem Joana Garcii dobiega końca. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to Hiszpan niebawem dołączy do aktualnego mistrza La Ligi. Co więcej, o krok od przedłużenia kontraktu jest Wojciech Szczęsny. Wobec tego coraz więcej wskazuje na to, że zabraknie miejsca dla obecnego kapitana.

Marc-Andre ter Stegen według wielu medialnych plotek ma opuścić Barcelonę w letnim oknie transferowym. Choć bramkarz na każdym kroku podkreśla, że nie zamierza odchodzić, Blaugrana nie wiąże z nim przyszłości. Niewykluczone, że klub posunie się do drastycznego kroku, jakim może być zwolnienie przed wygaśnięciem obecnego kontraktu.

Jak podaje kataloński dziennik Sport, w Barcelonie wymyślili plan, który ma pomóc im rozwiązać kontrakt z 33-latkiem. Mistrzowie Hiszpanii są gotowi zaoferować Ter Stegenowi wypłatę pensji za przyszły sezon w zamian za rozwiązanie umowy. Aktualnie porozumienie pomiędzy obiema stronami obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Ter Stegen gra w Barcelonie od 2014 roku, gdy został sprowadzony z Borussii M’Gladbach za 12 milionów euro. W tym czasie rozegrał aż 422 spotkania, w których 175 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie ma m.in. triumf w Lidze Mistrzów oraz sześć tytułów mistrza Hiszpanii.