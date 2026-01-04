FC Barcelona i Bayern Monachium możliwe, że stoczą rywalizację w sprawie transferu środkowego obrońcy. Na celowniku obu ekip znalazł się defensor Lecce, podaje serwis FootMercato.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Tiago Gabriel może wybierać między gigantami

FC Barcelona oraz jej działacze od dłuższego czasu rozglądają się za wzmocnieniami w defensywie. Podobne działania podejmują także sternicy Bayernu Monachium. Tymczasem interesujące wieści przekazał serwis FootMercato.

Źródło informuje, że na celowniku gigantów La Liga i Bundesligi znajduje się Tiago Gabriel. 21-latek to młodzieżowy reprezentant Francji, który obecnie broni barw Lecce. Środkowy defensor trafił do ekipy z Serie A w styczniu minionego roku z Estreli Amadora i szybko odcisnął swoje piętno w szeregach włoskiego zespołu.

Dobra postawa piłkarza na włoskich boiskach zaowocowała tym, że ustawiła się po niego kolejka chętnych. Zawodnik znajduje się także na celowniku takich klubów jak Inter Mediolan, Juventus, Brentford czy West Ham United. W każdym razie to Barcelona i Bayern wydają się obecnie mieć największe szanse na przeprowadzenie transakcji z udziałem piłkarza.

W tej kampanii Tiago Gabriel wystąpił jak na razie w 19 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie. Na boisku piłkarz spędził natomiast ponad 1600 minut. Okazję do poprawy swojego bilansu młody gracz może mieć już w najbliższy wtorek. Lecce zmierzy się wówczas w roli gospodarza z AS Romą. Spotkanie w ramach 19. kolejki Serie A rozpocznie się o godzinie 18:00.