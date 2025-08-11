Sensacja transferowa? Ferran Torres nie trafi do Arabii Saudyjskiej

10:46, 11. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

FC Barcelona ostatnio pracuje nad przebudową kadry przed startem nowego sezonu. Tymczasem konkretne wieści dotyczące przyszłości Ferrana Torresa przekazał Fabrizio Romano.

Ferran Torres
fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Nie ma tematu transferu Ferrana Torresa do Al-Nassr

FC Barcelona ma za sobą kapitalny sezon na krajowym podwórku. Katalończycy zdobyli nie tylko Superpuchar Hiszpanii, ale również Puchar Króla i mistrzostwo La Liga. Nie chcą jednak na tym poprzestać. Tymczasem konkretne informacje dotyczące jednego z zawodników przekazał Fabrizio Romano.

W ostatnim czasie nie brakowało spekulacji na temat Ferrana Torresa. Ofensywny piłkarz Blaugrany był łączony między innymi z Al-Nassr. Według znanego dziennikarza jednak nie ma tematu transferu piłkarza do drużyny z Arabii Saudyjskiej. Na tę chwilę Al-Nassr nie wykazuje żadnego zainteresowania zawodnikiem. Saudyjczycy koncentrują się obecnie na finalizacji transferu Kingsleya Comana, który może nastąpić w najbliższych 24-48 godzinach.

Jeśli chodzi o Ferrana Torresa, skupia się on na kontynuowaniu kariery w hiszpańskiej lidze. Zawodnik trafił do Barcelony w styczniu 2022 roku z Manchesteru City. Wówczas Katalończycy zapłacili za niego 55 milionów euro.

Jak dotąd Ferran Torres rozegrał w barwach Blaugrany 158 meczów, zdobywając w nich 44 bramki oraz notując 20 asyst. Jego rynkowa wartość obecnie wynosi około 40 milionów euro. 49-krotny reprezentant Hiszpanii dwukrotnie sięgał z Barceloną po mistrzostwo kraju, a także dwukrotnie zdobywał Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

