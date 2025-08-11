Bayern zarobi miliony? Transfer nabiera tempa

Bayern Monachium najpewniej wkrótce zakończy współpracę z jednym ze swoich graczy. Nowe informacje w sprawie możliwego transferu z Allianz Arena przekazał Fabrizio Romano.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kinsgley Coman

Kingsley Coman coraz bliżej przeprowadzki z Bayernu do Al-Nassr

Bayern Monachium przygotowuje się do startu nowego sezonu Bundesligi. Tymczasem w tle trwają rozmowy na temat transferu Kingsleya Comana do jednej z drużyn z Arabii Saudyjskiej. Wszystko wskazuje na to, że Francuz wkrótce zostanie klubowym kolegą Cristiano Ronaldo. Informacje na ten temat przekazał Fabrizio Romano na platformie X.

Znany dziennikarz sugeruje, że finalizacja transakcji jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Klub z Arabii Saudyjskiej czeka już tylko na zielone światło od Bayernu, by móc oficjalnie ogłosić transfer. Sam zawodnik miał już uzgodnić warunki przejścia do Al-Nassr.

🚨 Kingsley Coman’s move to Al Nassr can be done soon as Saudi club waits for the final green light from Bayern.



Coman already said yes, as revealed. pic.twitter.com/4P2yMjC13g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

29-latek ma kontrakt z Bayernem ważny do końca czerwca 2027 roku. Niemiecki klub chce wykorzystać okazję, aby zarobić duże pieniądze na jego sprzedaży. Obecnie rynkowa wartość Comana szacowana jest na około 30 milionów euro.

58-krotny reprezentant Francji trafił do Bayernu w 2015 roku z Juventusu – początkowo na dwuletnie wypożyczenie, a w 2017 roku na zasadzie transferu definitywnego. Monachijczycy zapłacili wówczas za niego 21 milionów euro.

Francuski skrzydłowy rozegrał dotąd w Bayernie 339 spotkań, w których zdobył 72 bramki i zaliczył 71 asyst.

