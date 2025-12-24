Balotelli i nowy rozdział kariery. Pojawił się konkretny trop na transfer

Mario Balotelli niewykluczone, że wkrótce wróci do gry. Były reprezentant Włoch od kilku miesięcy pozostaje bez klubu. Ciekawe wieści na jego temat przekazał Nicolo Schira.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mario Balotelli

Mario Balotelli może zakotwiczyć w Arabii Saudyjskiej

Mario Balotelli to zawodnik, który rozegrał 36 spotkań w reprezentacji Włoch. W przeszłości środkowy napastnik bronił barw między innymi takich ekip jak Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice czy Olympique Marsylia. Ostatnio piłkarz pozostaje jednak bez klubu. Nowe informacje na jego temat przekazał dziennikarz Nicolo Schira.

Źródło przekonuje, że zainteresowanie Balotellim wykazuje jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej. Zawodnik znalazł się na celowniku Al-Ettifaq. Saudyjczycy są podobno gotowi zaproponować piłkarzowi umowę obowiązującą do 2028 roku. Tym samym mógłby to być jeden z ostatnich kontraktów 35-latka w jego karierze.

Ostatnim klubem Balotelliego była Genoa, której barwy reprezentował od października 2024 do lipca 2025 roku. Wystąpił w barwach Rossoblù łącznie w sześciu spotkaniach, w których nie zdobył ani jednej bramki.

Balotelli w każdym razie jest niezwykle utytułowanym graczem. Na koncie byłego reprezentanta Włoch znajdują się trzy mistrzostwa Serie A, mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, a także Puchar Włoch oraz Supercoppa Italiana. Swoje trofea zawodnik zdobywał między innymi z Manchesterem City oraz Interem Mediolan.

Gdyby transfer z udziałem Balotelliego do Saudi Pro League doszedł do skutku, jego trenerem byłby Saad Al-Shehri. O miejsce w składzie piłkarz mógłby rywalizować z Moussą Dembele.