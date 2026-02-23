Barcelona wybrała cel transferowy. Real Madryt wpłynął na decyzję

FC Barcelona potrzebuje środkowego obrońcy i takowego zamierza ściągnąć latem. Jak podaje Sport, w Katalonii skupili się na Alessandro Bastonim. Wpływ na to miała decyzja Realu Madryt.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bastoni celem transferowym Barcelony. Real wybrał Schlotterbecka

FC Barcelona będzie chciała wzmocnić kadrę pierwszego zespołu podczas letniego okna transferowego. Hansi Flick liczy przede wszystkim na transfery dot. trzech pozycji. Pion sportowy ma pracować nad sprowadzeniem napastnika, skrzydłowego oraz środkowego obrońcy. Z klubem łączono wielu zawodników. Nie brakowało gwiazd takich jak Julian Alvarez, czy mniej oczywistych nazwisk jak Marcos Senesi.

Jeśli chodzi o transfer nowego obrońcy, z Barceloną łączono zimą Dayota Upamecano, którego mogli pozyskać na zasadzie wolnego transferu. Francuz zdecydował się jednak przedłużyć kontrakt z Bayernem Monachium, więc ten temat upadł.

W kręgu zainteresowań był także Nico Schlotterbeck. Natomiast do akcji wkroczył Real Madryt, który wydaje się faworytem do pozyskania reprezentanta Niemiec. Z tego powodu Barcelona postanowiła, że przerzuci swoje zainteresowanie na innego zawodnika. Z informacji dziennika Sport wynika, że celem numer jeden na nadchodzące lato będzie Alessandro Bastoni z Interu Mediolan.

Plotki dotyczące możliwego transferu Bastoniego do Katalonii pojawiają się od jakiegoś czasu. Trudności może sprawić kwota transakcji, ponieważ Nerazzurri wysoko wyceniają jednego z kluczowych dla siebie zawodników. Ponadto nikt w Mediolanie nie myśli nawet o sprzedaży 26-letniego Włocha. Barcelona będzie musiała ich przekonać, aby zgodzili się sprzedać swoją gwiazdę.