Aymeric Laporte wraca do Europy. FIFA zdecydowała

Aymeric Laporte wróci po kilku latach do Athletiku Bilbao. FIFA wyraziła zgodę na transfer obrońcy z Al-Nassr do La Ligi - poinformował Fabrizio Romano.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Aymeric Laporte

FIFA zgadza się na transfer. Laporte ponownie w La Lidze

Aymeric Laporte w sierpniu 2023 roku przeniósł się z Manchesteru City do saudyjskiego Al-Nassr. 31-letni środkowy obrońca rozegrał na Bliskim Wschodzie 69 meczów, w których zdobył dziewięć bramek we wszystkich rozgrywkach. Jeszcze przed transferem do Premier League Laporte reprezentował barwy Athletiku Bilbao. W tym roku baskijski klub ponownie zainteresował się doświadczonym obrońcą, a zawodnik przeszedł testy medyczne przed transferem.

Problemy pojawiły się w momencie przesyłania dokumentów przez Al-Nassr – nie były one kompletne i wpłynęły z opóźnieniem. Początkowo wydawało się, że transfer może upaść. Wówczas nastąpił jednak zwrot akcji.

Athletic i Laporte odwołali się od decyzji FIFA, wskazując, że opóźnienie wynikało z winy Al-Nassr. Choć wcześniejsze precedensy sugerowały, że FIFA rzadko zmienia swoje decyzje w takich przypadkach, klub otrzymał sygnał, że apelacja może zostać rozpatrzona pozytywnie. Były gracz The Citizens na poziomie La Liga rozegrał łącznie 161 spotkań i strzelił siedem goli.

Baskijski klub zapłaci za transfer obrońcy około 10 milionów euro. Laporte ma dołączyć do zespołu, który obecnie zajmuje drugie miejsce w La Lidze z kompletem punktów. 40-krotny reprezentant Hiszpanii ostatni raz zagrał w kadrze w listopadzie ubiegłego roku. Piłkarz nadal liczy na powołanie i wyjazd z La Roja na przyszłoroczny mundial.