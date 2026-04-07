Tchouameni łączony z gigantami Premier League. Piłkarz Realu zmieni otoczenie?

19:51, 7. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Aurelien Tchouameni tego lata może opuścić Real Madryt. Francuski pomocnik jest łączony z gigantami Premier League. Znalazł się bowiem na celowniku Manchesteru United i Liverpoolu - informuje "Sport Witness".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Manchester United i Liverpool obserwują Aureliena Tchouameniego

Aurelien Tchouameni od 2022 roku jest związany z Realem Madryt. Królewscy wówczas zapłacili za przyjście Francuza z AS Monaco aż 80 milionów euro. W pomocniku pokładano ogromne nadzieje, wierzono, że wejdzie w buty Toniego Kroosa, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. 26-latek nie potrafi przeskoczyć pewnego poziomu i tego lata może opuścić Estadio Santiago Bernabeu.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Aureliena Tchouameniego przekazuje serwis „Sport Witness”. Otóż reprezentant Francji może być bohaterem wielkiej przeprowadzki do Premier League. W grze o jego transfer liczą się dwa zespoły. Pomocnik Realu Madryt znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Manchesteru United oraz Liverpoolu.

Aurelien Tchouameni nie jest jedynym piłkarzem Realu Madryt, który jest łączony z angielskimi gigantami. Również Eduardo Camavinga znajduje się na celowniku tych zespołów. Warto zaznaczyć, że drugi z wymienionych zawodników będzie łatwiejszy do pozyskania. Królewscy wystawili go bowiem na listę sprzedażową.

W obecnym sezonie Aurelien Tchouameni natomiast rozegrał 47 spotkań w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Francji zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik Królewskich zaliczył również tyle samo asyst.

