Barcelona już planuje lato. Jeden ruch przyciąga uwagę

FC Barcelona powoli szykuje się do letniego okna transferowego. Tymczasem według portalu Sport.es Katalończycy wybrali już swój główny cel na kolejną sesję transferową.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Julian Alvarez głównym celem Barcelony

FC Barcelona na dziś skupia się na grze o najwyższe cele w tej kampanii. Katalończycy wciąż mogą rywalizować o mistrzostwo La Liga oraz triumf w Lidze Mistrzów. Tymczasem według serwisu Sport.es władze klubu już podjęły decyzję w sprawie głównego celu transferowego na lato.

Źródło ujawniło, że Barcelona chce za kilka miesięcy spróbować pozyskać Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Taki ruch ma być jednak uzależniony od tego, czy gigant La Liga będzie spełniał wymogi finansowego fair play. Barcelona jednocześnie dostrzega podobieństwa do rozwiązania, jakie miało miejsce w kontekście transferu Luisa Suareza. Katalończycy mają być jednocześnie gotowi, aby wyłożyć na tę transakcję 82 miliony euro.

25-latek to napastnik, który ma kontrakt ważny z klubem z Wanda Metropolitano do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość Juliana Alvareza jest szacowana na 100 milionów euro.

W tym sezonie 49-krotny reprezentant Argentyny wystąpił łącznie w 27 meczach, notując w nich 11 trafień oraz pięć asyst. Julian Alvarez trafił do Atletico Madryt w sierpniu 2024 roku z Manchesteru City. Hiszpański klub wyłożył na tę transakcję 75 milionów euro. Wcześniej piłkarz bronił barw River Plate.

Gdyby transakcja z udziałem argentyńskiego napastnika doszła do skutku, zawodnik mógłby w Barcelonie zastąpić Roberta Lewandowskiego. Polski piłkarz ma kontrakt z klubem z Camp Nou ważny do końca czerwca tego roku.