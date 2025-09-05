Atletico zaszalało na rynku, ale na razie zawodzi. Tyle wydało na wzmocnienia

09:56, 5. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Atletico Madryt było aktywne podczas letniego okienka transferowego. Nowymi podopiecznymi Diego Simeone zostali m.in. Alex Baena czy Johnny Cardoso.

Alex Baena
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alex Baena

Atletico Madryt – transfery w trakcie letniego okna 2025

Atletico Madryt nie oszczędzało podczas minionego letniego okna transferowego, wydając na wzmocnienia składu dokładnie 176 milionów euro. To najwięcej spośród wszystkich klubów La Liga. Najdroższym nabytkiem ekipy Los Rojiblancos okazał się Alex Baena, sprowadzony za 42 miliony euro. Oprócz niego do zespołu Diego Simeone dołączyli także m.in. David Hancko, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Nico Gonzalez czy Marc Pubill, co znacząco poszerzyło kadrę drużyny ze stolicy Hiszpanii.

Jednocześnie Atletico Madryt rozstało się z kilkoma zasłużonymi zawodnikami. Do Flamengo przenieśli się Saul Niguez oraz Samuel Lino, Rodrigo De Paul został wypożyczony do Interu Miami, a Angel Correa zasilił meksykańskie Tigres UANL. Łącznie stołeczni działacze zarobili na sprzedażach 68 milionów euro. Letnie ruchy pokazują, że klub z Estadio Metropolitano jest w trakcie przebudowy, inwestując w młodych piłkarzy, ale też rozstając się z zawodnikami, którzy przez lata stanowili o sile zespołu Los Colchoneros.

Warto dodać, że Atletico Madryt w fatalnym stylu rozpoczęło nowy sezon hiszpańskiej ekstraklasy, pomimo znaczących wzmocnień składu, o czym wspomnieliśmy wyżej. Po trzech kolejkach ekipa prowadzona przez Diego Simeone ma na swoim koncie tylko dwa punkty i znajduje się tuż na strefą spadkową – na siedemnastym miejscu w stawce.

Atletico Madryt – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Alex Baenalewy napastnikVillarreal CF42 mln euro
David Hanckośrodkowy obrońcaFeyenoord Rotterdam26 mln euro
Johnny Cardosośrodkowy pomocnikReal Betis24 mln euro
Giacomo Raspadoricofnięty napastnikSSC Napoli22 mln euro
Thiago Almadaofensywny pomocnikBotafogo FR21 mln euro
Matteo Ruggerilewy obrońcaAtalanta Bergamo17 mln euro
Marc Pubillprawy obrońcaUD Almeria16 mln euro
Santiago Mourinośrodkowy obrońcaDeportivo Alaves4 mln euro
Juan MussobramkarzAtalanta Bergamo3 mln euro (wykup)
Nico Gonzalezprawy napastnikJuventus FCwypożyczenie (1 mln euro)
Clement Lengletśrodkowy obrońcaFC Barcelonabez odstępnego (transfer definitywny)
Kwoty według: „Transfermarkt”

Atletico Madryt – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Samuel Linolewy napastnikCR Flamengo22 mln euro
Arthur Vermeerendefensywny pomocnikRB Lipsk20 mln euro (wykup)
Santiago Mourino środkowy obrońcaVillarreal CF10 mln euro
Rodrigo Riquelmelewy napastnikReal Betis8 mln euro
Angel Correaprawy napastnikTigres UANL8 mln euro
Reinildo Mandavalewy obrońcaSunderland AFCbez odstępnego
Saul Niguezśrodkowy pomocnikCR Flamengobez odstępnego
Axel Witselśrodkowy obrońcaGirona FCbez odstępnego
Cesar Azpilicuetaśrodkowy obrońcaSevilla FCbez odstępnego
Rodrigo De Paulśrodkowy pomocnikInter Miamiwypożyczenie
Thomas Lemarofensywny pomocnikGirona FCwypożyczenie
Horatiu MoldovanbramkarzReal Oviedowypożyczenie
Kwoty według: „Transfermarkt”

Bilans transferowy Atletico Madryt

  • Nowi zawodnicy: 11
  • Odejścia z klubu: 12
  • Wydatki na transfery: 176 mln euro
  • Zarobki na transferach: 68 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Atletico Madryt

Podczas ostatniego letniego okna Atletico Madryt poważnie rozważało sprowadzenie także innych gwiazdorów. Najczęściej mówiło się o pozyskaniu Antony’ego, który jednak koniec końców nie trafił na Estadio Metropolitano, gdyż został wykupiony przez Real Betis. Na liście życzeń zespołu Rojiblancos znajdowali się również Jadon Sancho oraz Kobbie Mainoo z Manchesteru United. Ostatecznie żaden z opisywanych ruchów nie doszedł do skutku, aczkolwiek temat tych transferów może powrócić w niedalekiej przyszłości.

Czy Atletico Madryt zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2025/2026?

  • Tak
  • Nie
  • Tak 0%
  • Nie 100%

1+ Votes