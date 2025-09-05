Atletico zaszalało na rynku, ale na razie zawodzi. Tyle wydało na wzmocnienia

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alex Baena

Atletico Madryt – transfery w trakcie letniego okna 2025

Atletico Madryt nie oszczędzało podczas minionego letniego okna transferowego, wydając na wzmocnienia składu dokładnie 176 milionów euro. To najwięcej spośród wszystkich klubów La Liga. Najdroższym nabytkiem ekipy Los Rojiblancos okazał się Alex Baena, sprowadzony za 42 miliony euro. Oprócz niego do zespołu Diego Simeone dołączyli także m.in. David Hancko, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Nico Gonzalez czy Marc Pubill, co znacząco poszerzyło kadrę drużyny ze stolicy Hiszpanii.

Jednocześnie Atletico Madryt rozstało się z kilkoma zasłużonymi zawodnikami. Do Flamengo przenieśli się Saul Niguez oraz Samuel Lino, Rodrigo De Paul został wypożyczony do Interu Miami, a Angel Correa zasilił meksykańskie Tigres UANL. Łącznie stołeczni działacze zarobili na sprzedażach 68 milionów euro. Letnie ruchy pokazują, że klub z Estadio Metropolitano jest w trakcie przebudowy, inwestując w młodych piłkarzy, ale też rozstając się z zawodnikami, którzy przez lata stanowili o sile zespołu Los Colchoneros.

Warto dodać, że Atletico Madryt w fatalnym stylu rozpoczęło nowy sezon hiszpańskiej ekstraklasy, pomimo znaczących wzmocnień składu, o czym wspomnieliśmy wyżej. Po trzech kolejkach ekipa prowadzona przez Diego Simeone ma na swoim koncie tylko dwa punkty i znajduje się tuż na strefą spadkową – na siedemnastym miejscu w stawce.

Atletico Madryt – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Alex Baena lewy napastnik Villarreal CF 42 mln euro David Hancko środkowy obrońca Feyenoord Rotterdam 26 mln euro Johnny Cardoso środkowy pomocnik Real Betis 24 mln euro Giacomo Raspadori cofnięty napastnik SSC Napoli 22 mln euro Thiago Almada ofensywny pomocnik Botafogo FR 21 mln euro Matteo Ruggeri lewy obrońca Atalanta Bergamo 17 mln euro Marc Pubill prawy obrońca UD Almeria 16 mln euro Santiago Mourino środkowy obrońca Deportivo Alaves 4 mln euro Juan Musso bramkarz Atalanta Bergamo 3 mln euro (wykup) Nico Gonzalez prawy napastnik Juventus FC wypożyczenie (1 mln euro) Clement Lenglet środkowy obrońca FC Barcelona bez odstępnego (transfer definitywny) Kwoty według: „Transfermarkt”

Atletico Madryt – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Samuel Lino lewy napastnik CR Flamengo 22 mln euro Arthur Vermeeren defensywny pomocnik RB Lipsk 20 mln euro (wykup) Santiago Mourino środkowy obrońca Villarreal CF 10 mln euro Rodrigo Riquelme lewy napastnik Real Betis 8 mln euro Angel Correa prawy napastnik Tigres UANL 8 mln euro Reinildo Mandava lewy obrońca Sunderland AFC bez odstępnego Saul Niguez środkowy pomocnik CR Flamengo bez odstępnego Axel Witsel środkowy obrońca Girona FC bez odstępnego Cesar Azpilicueta środkowy obrońca Sevilla FC bez odstępnego Rodrigo De Paul środkowy pomocnik Inter Miami wypożyczenie Thomas Lemar ofensywny pomocnik Girona FC wypożyczenie Horatiu Moldovan bramkarz Real Oviedo wypożyczenie Kwoty według: „Transfermarkt”

Bilans transferowy Atletico Madryt

Nowi zawodnicy: 11

11 Odejścia z klubu: 12

12 Wydatki na transfery: 176 mln euro

176 mln euro Zarobki na transferach: 68 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Atletico Madryt

Podczas ostatniego letniego okna Atletico Madryt poważnie rozważało sprowadzenie także innych gwiazdorów. Najczęściej mówiło się o pozyskaniu Antony’ego, który jednak koniec końców nie trafił na Estadio Metropolitano, gdyż został wykupiony przez Real Betis. Na liście życzeń zespołu Rojiblancos znajdowali się również Jadon Sancho oraz Kobbie Mainoo z Manchesteru United. Ostatecznie żaden z opisywanych ruchów nie doszedł do skutku, aczkolwiek temat tych transferów może powrócić w niedalekiej przyszłości.