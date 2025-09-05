Atletico zaszalało na rynku, ale na razie zawodzi. Tyle wydało na wzmocnienia

Atletico Madryt – transfery w trakcie letniego okna 2025
Atletico Madryt nie oszczędzało podczas minionego letniego okna transferowego, wydając na wzmocnienia składu dokładnie 176 milionów euro. To najwięcej spośród wszystkich klubów La Liga. Najdroższym nabytkiem ekipy Los Rojiblancos okazał się Alex Baena, sprowadzony za 42 miliony euro. Oprócz niego do zespołu Diego Simeone dołączyli także m.in. David Hancko, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Nico Gonzalez czy Marc Pubill, co znacząco poszerzyło kadrę drużyny ze stolicy Hiszpanii.
Jednocześnie Atletico Madryt rozstało się z kilkoma zasłużonymi zawodnikami. Do Flamengo przenieśli się Saul Niguez oraz Samuel Lino, Rodrigo De Paul został wypożyczony do Interu Miami, a Angel Correa zasilił meksykańskie Tigres UANL. Łącznie stołeczni działacze zarobili na sprzedażach 68 milionów euro. Letnie ruchy pokazują, że klub z Estadio Metropolitano jest w trakcie przebudowy, inwestując w młodych piłkarzy, ale też rozstając się z zawodnikami, którzy przez lata stanowili o sile zespołu Los Colchoneros.
Warto dodać, że Atletico Madryt w fatalnym stylu rozpoczęło nowy sezon hiszpańskiej ekstraklasy, pomimo znaczących wzmocnień składu, o czym wspomnieliśmy wyżej. Po trzech kolejkach ekipa prowadzona przez Diego Simeone ma na swoim koncie tylko dwa punkty i znajduje się tuż na strefą spadkową – na siedemnastym miejscu w stawce.
Atletico Madryt – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Alex Baena
|lewy napastnik
|Villarreal CF
|42 mln euro
|David Hancko
|środkowy obrońca
|Feyenoord Rotterdam
|26 mln euro
|Johnny Cardoso
|środkowy pomocnik
|Real Betis
|24 mln euro
|Giacomo Raspadori
|cofnięty napastnik
|SSC Napoli
|22 mln euro
|Thiago Almada
|ofensywny pomocnik
|Botafogo FR
|21 mln euro
|Matteo Ruggeri
|lewy obrońca
|Atalanta Bergamo
|17 mln euro
|Marc Pubill
|prawy obrońca
|UD Almeria
|16 mln euro
|Santiago Mourino
|środkowy obrońca
|Deportivo Alaves
|4 mln euro
|Juan Musso
|bramkarz
|Atalanta Bergamo
|3 mln euro (wykup)
|Nico Gonzalez
|prawy napastnik
|Juventus FC
|wypożyczenie (1 mln euro)
|Clement Lenglet
|środkowy obrońca
|FC Barcelona
|bez odstępnego (transfer definitywny)
Atletico Madryt – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Samuel Lino
|lewy napastnik
|CR Flamengo
|22 mln euro
|Arthur Vermeeren
|defensywny pomocnik
|RB Lipsk
|20 mln euro (wykup)
|Santiago Mourino
|środkowy obrońca
|Villarreal CF
|10 mln euro
|Rodrigo Riquelme
|lewy napastnik
|Real Betis
|8 mln euro
|Angel Correa
|prawy napastnik
|Tigres UANL
|8 mln euro
|Reinildo Mandava
|lewy obrońca
|Sunderland AFC
|bez odstępnego
|Saul Niguez
|środkowy pomocnik
|CR Flamengo
|bez odstępnego
|Axel Witsel
|środkowy obrońca
|Girona FC
|bez odstępnego
|Cesar Azpilicueta
|środkowy obrońca
|Sevilla FC
|bez odstępnego
|Rodrigo De Paul
|środkowy pomocnik
|Inter Miami
|wypożyczenie
|Thomas Lemar
|ofensywny pomocnik
|Girona FC
|wypożyczenie
|Horatiu Moldovan
|bramkarz
|Real Oviedo
|wypożyczenie
Bilans transferowy Atletico Madryt
- Nowi zawodnicy: 11
- Odejścia z klubu: 12
- Wydatki na transfery: 176 mln euro
- Zarobki na transferach: 68 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Atletico Madryt
Podczas ostatniego letniego okna Atletico Madryt poważnie rozważało sprowadzenie także innych gwiazdorów. Najczęściej mówiło się o pozyskaniu Antony’ego, który jednak koniec końców nie trafił na Estadio Metropolitano, gdyż został wykupiony przez Real Betis. Na liście życzeń zespołu Rojiblancos znajdowali się również Jadon Sancho oraz Kobbie Mainoo z Manchesteru United. Ostatecznie żaden z opisywanych ruchów nie doszedł do skutku, aczkolwiek temat tych transferów może powrócić w niedalekiej przyszłości.
Czy Atletico Madryt zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2025/2026?
- Tak 0%
- Nie 100%
1+ Votes