Atletico Madryt faworytem do pozyskania gwiazdy Man Utd

Atletico Madryt nieoczekiwanie stało się faworytem do pozyskania gwiazdy Manchesteru United. Serwis The i Paper poinformował, że na radarze hiszpańskiego giganta znalazł się Antony.

Antony zamieni Man Utd na Atletico Madryt?

Antony nie znajduje się w planach Manchesteru United i może zmienić klub latem. Serwis The i Paper poinformował, że Atletico Madryt stało się faworytem do pozyskania 25-letniego Brazylijczyka. Po udanym wypożyczeniu do Realu Betis, gdzie strzelił dziewięć goli i zaliczył pięć asyst, brazylijski skrzydłowy znów budzi zainteresowanie na rynku.

W przeciwieństwie do Betisu, któremu raczej trudno będzie zapłacić 30 milionów funtów żądanych przez Man United, Atletico ma większe możliwości finansowe. Hiszpański gigant chce wzmocnić atak, a Antony pasuje do ich stylu gry. Fakt, że piłkarz sprawdził się na boiskach LaLiga na pewno także ma ogromne znaczenie dla Diego Simeone.

Betis wciąż próbuje zebrać fundusze, ale Atletico ma przewagę w wyścigu. Manchester United chce sprawnie załatwić sprawę, aby uregulować kadrę na nadchodzący sezon. Można się zatem domyślać, że klub z Old Trafford nie będzie czekał i podejmie rozmowy z klubem, który wykazuje konkretne zainteresowanie oraz spełni warunki.

Manchester United w 2022 roku zapłacił za Antony’ego blisko 100 milionów euro. Z perspektywy czasu należy uznać ten transfer za ogromny niewypał, bo Brazylijczyk zupełnie nie spełnił oczekiwań. W 96 meczach dla Czerwonych Diabłów zdobył zaledwie 12 bramek i zanotował 5 asyst.