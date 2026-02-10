Atletico Madryt planuje głośny transfer z Serie A. Brazylijski pomocnik na radarze

13:12, 10. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Matteo Moretto

Atletico Madryt zamierza zakontraktować Edersona z Atalanty Bergamo - informuje Matteo Moretto. W przyszłym miesiącu oba kluby przeprowadzą rozmowy w sprawie transferu brazylijskiego pomocnika.

Diego Simeone
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Ederson na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt w trakcie zimowego okna transferowego pozyskało z Atalanty Bergamo Ademolę Lookmana. Za nigeryjskiego napastnika hiszpański gigant zapłacił 35 milionów euro. Do Rojiblancos dołączyli również Rodrigo Mendoza z Elche oraz Obed Vargas z Seattle Sounders FC.

Diego Simeone szczególną uwagę skupił także na Edersonie. Według informacji dziennikarza Matteo Moretto, w przyszłym miesiącu Atletico przeprowadzi rozmowy w sprawie transferu brazylijskiego pomocnika, a szanse na finalizację negocjacji oceniane są jako realne. Obecna wycena Edersona waha się między 40 a 50 mln euro.

26-letni Brazylijczyk jest jednym z kluczowych zawodników Atalanty i ceniony za umiejętności w kreowaniu gry w środku pola. Trzykrotny reprezentant kraju jest atrakcyjnym celem dla hiszpańskiego klubu. Ederson trafił do Europy w styczniu 2022 roku, przechodząc do Salernitany. W sześć miesięcy znakomicie zaprezentował się we Włoszech, co zaowocowało transferem do Atalanty za blisko 23 miliony euro. W tym sezonie rozegrał 28 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę.

Atlético w bieżącej kampanii La Liga zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli. Zespół zmniejszył swoje szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii po ostatnich niepowodzeniach w meczach z Realem Betis i Levante. Kolejne głośne transfery klubu mają pomóc w grze o najwyższe cele. Piłkarze Siemone w fazie play-off Ligi Mistrzów zagrają przeciwko Club Brugge.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź