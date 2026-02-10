Atletico Madryt planuje głośny transfer z Serie A. Brazylijski pomocnik na radarze

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Ederson na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt w trakcie zimowego okna transferowego pozyskało z Atalanty Bergamo Ademolę Lookmana. Za nigeryjskiego napastnika hiszpański gigant zapłacił 35 milionów euro. Do Rojiblancos dołączyli również Rodrigo Mendoza z Elche oraz Obed Vargas z Seattle Sounders FC.

Diego Simeone szczególną uwagę skupił także na Edersonie. Według informacji dziennikarza Matteo Moretto, w przyszłym miesiącu Atletico przeprowadzi rozmowy w sprawie transferu brazylijskiego pomocnika, a szanse na finalizację negocjacji oceniane są jako realne. Obecna wycena Edersona waha się między 40 a 50 mln euro.

26-letni Brazylijczyk jest jednym z kluczowych zawodników Atalanty i ceniony za umiejętności w kreowaniu gry w środku pola. Trzykrotny reprezentant kraju jest atrakcyjnym celem dla hiszpańskiego klubu. Ederson trafił do Europy w styczniu 2022 roku, przechodząc do Salernitany. W sześć miesięcy znakomicie zaprezentował się we Włoszech, co zaowocowało transferem do Atalanty za blisko 23 miliony euro. W tym sezonie rozegrał 28 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę.

Atlético w bieżącej kampanii La Liga zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli. Zespół zmniejszył swoje szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii po ostatnich niepowodzeniach w meczach z Realem Betis i Levante. Kolejne głośne transfery klubu mają pomóc w grze o najwyższe cele. Piłkarze Siemone w fazie play-off Ligi Mistrzów zagrają przeciwko Club Brugge.