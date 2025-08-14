Atletico Madryt może przeprowadzić głośny transfer z Włoch. Jak się okazuje, na celowniku drużyny Diego Simeone znalazł się Nico Gonzalez z Juventusu. Między stronami trwają już rozmowy - donosi calciomercato.com.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Nico Gonzalez na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt za wszelką cenę chce pogodzić FC Barcelonę i Real Madryt, zdobywając mistrzostwo Hiszpanii. W tegorocznym letnim okienku transferowym Los Colchoneros dokonali wielu interesujących wzmocnień. Aż dwa wzmocnienia przyszły prosto z boisk Serie A. Jednym z nich jest Giacomo Raspadori. Włoch trafił do stolicy Hiszpanii prosto z SSC Napoli

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Atletico Madryt przekazuje serwis calciomercato.com. Otóż hiszpański zespół może sięgnąć po kolejne wzmocnienie prosto z Serie A. W kręgu zainteresowań Los Colchoneros znalazł się Nico Gonzalez, który obecnie reprezentuje barwy Juventusu. Na Wanda Metropolitano dyskutują o sprowadzeniu Argentyńczyka już od kilku tygodni.

Wspomniane źródło zaznacza, że Atletico Madryt nawet rozpoczęło już negocjacje w sprawie transferu Nico Gonzaleza. Juventus może być gotowy na rozstanie z reprezentantem Argentyny. Hiszpanie jednak musieliby spełnić finansowe żądania Starej Damy. A nie są one specjalnie wygórowane.

Nico Gonzalez od dwóch sezonów jest związany z Juventusem. Dotychczas Argentyńczyk rozegrał w barwach Starej Damy 38 spotkań. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty.