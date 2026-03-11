Julian Alvarez zaskoczył słowami o przyszłości. Atletico może mieć problem

07:35, 11. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano

Julian Alvarez to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku. Ostatnio reprezentant Argentyny wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

Julian Alvarez
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Niepewna przyszłość Juliana Alvareza

Julian Alvarez aktualnie broni barw Atletico Madryt, mając kontrakt ze stołecznym klubem ważny do 2030 roku. W każdym razie los piłkarza i tak jest niepewny. Wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że 26-latek znajduje się na radarze czołowych ekip europejskich. Ostatnio słowa zawodnika wywołały duże zainteresowanie.

– Nie wiem, czy zostanę w Atletico w przyszłym sezonie. Może tak, może nie. Nie mam nic do powiedzenia poza tym, że jestem teraz całkowicie szczęśliwy. W mediach społecznościowych dużo się mówi i debatuje, ale te plotki nic dla mnie nie znaczą – wyjaśnił Julian Alvarez cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.

W kontekście Argentyńczyka pojawiały się już informacje, że chęć pozyskania zawodnika mają między innymi takie kluby jak Arsenal, FC Barcelona czy Paris Saint-Germain. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 100 milionów euro.

49-krotny reprezentant Argentyny trafił do drużyny z Wanda Metropolitano w sierpniu 2024 roku. W tej kampanii Julian Alvarez wystąpił w 41 meczach. Zdobył w nich 16 bramek i zaliczył też siedem asyst. Na boisku spędził blisko 3000 minut. Piłkarz, zanim dołączył do Atletico, występował w takich ekipach jak Manchester City czy River Plate.

Ekipa z Madrytu już w sobotę rozegra kolejne spotkanie. W ramach 28. kolejki La Liga zmierzy się z Getafe.

