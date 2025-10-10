Atletico interesuje się zawodnikiem Barcelony. To byłby głośny ruch

Andreas Christensen najprawdopodobniej odejdzie z Barcelony po obecnej kampanii. Chrapkę na jego pozyskanie ma Atletico Madryt - poinformował serwis Fichajes.net.

Andreas Christensen przymierzany do Atletico Madryt

Kontrakt Andreasa Christensena z Barceloną obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a wiele wskazuje na to, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. Władze Blaugrany skupiają się obecnie na podpisywaniu kontraktów z młodszymi piłkarzami, co sprawia, że przyszłość Duńczyka na Camp Nou stoi pod znakiem zapytania. Jeśli obie strony nie osiągną porozumienia w najbliższych miesiącach, Christensen już latem 2026 roku będzie mógł odejść jako wolny zawodnik. Dla wielu europejskich klubów byłaby to nie lada okazja – spowadzenie klasowego obrońcy bez konieczności płacenia kwoty odstępnego.

Jak donosi hiszpański portal „Fichajes.net”, sytuację 28-letniego stopera bacznie obserwuje Atletico Madryt. Stołeczny klub zamierza wykorzystać ewentualne wahania Barcelony i już przygotowuje się do złożenia oferty, która miałaby przekonać Christensena do pozostania w La Lidze. Atletico niedawno zatrudniło nowego dyrektora sportowego, Mateu Alemany’ego – byłego działacza Dumy Katalonii – który doskonale zna Duńczyka i widziałby go w roli filaru defensywy na Estadio Metropolitano. Co więcej, transfer ten miał już zaakceptować sam Diego Simeone, uznając, że Christensen idealnie wpasowałby się w jego system gry.

Andreas Christensen to zawodnik z bogatym doświadczeniem, który od lat prezentuje wysoki poziom w europejskim futbolu. Swoją seniorską karierę rozpoczął w Chelsea, gdzie spędził blisko dekadę i zdobył m.in. Ligę Mistrzów oraz Ligę Europy. W 2022 roku przeniósł się do Barcelony, gdzie przez pewien czas był bardzo ważnym piłkarzem, pomagając katalońskiemu klubowi w sięgnięciu po dwa mistrzostwa Hiszpanii. Wychowanek Brondby IF jest znany ze spokoju w rozegraniu piłki, inteligencji taktycznej oraz umiejętności gry obiema nogami. Obecna wartość rynkowa stopera wynosi 12 milionów euro. Atletico Madryt wydaje się jednym z najbardziej zdeterminowanych klubów do jego pozyskania.