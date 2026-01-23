Atletico dostało kilka zapytań o Alvareza! Nie tylko Barcelona

20:44, 23. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Ben Jacobs

Julian Alvarez to jeden z najbardziej pożądanych obecnie napastników. O mistrza świata pyta już nie tylko FC Barcelona, ale także inne kluby. Doszło nawet do wstępnych rozmów - donosi Ben Jacobs.

Julian Alvarez
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona, Arsenal i inni złożyli zapytanie o Juliana Alvareza

Julian Alvarez od lat uznawany jest za olbrzymi talent, ale dopiero po transferze do Atletico Madryt obudził w sobie drzemiący w nim potencjał. Wcześniej był związany z Manchesterem City, lecz u Pepa Guardioli nie mógł liczyć na regularną grę w roli dziewiątki. Odkąd przeniósł się do Hiszpanii, zanotował łącznie 40 goli i 13 asyst w 85 meczach w barwach Los Colchoneros.

Już od jakiegoś czasu media łączą Argentyńczyka z FC Barceloną. Mistrz Świata z 2022 roku jest jednym z kandydatów do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Transfer będzie trudny nie tylko ze względu na kwotę, ale także z powodu dużego zainteresowania.

Ostatnio stało się jasne, że w gronie chętnych klubów pojawił się także Arsenal. Kanonierzy rozważali pozyskanie 25-latka już latem ubiegłego roku, lecz finalnie postawili na kogoś innego. Niemniej jednak wciąż są zainteresowani transferem i poczynili ku temu pierwsze kroki. Jak poinformował Ben Jacobs, kilka klubów złożyło zapytanie ws. dostępności Alvareza.

Jakiś czas temu Deco spotkał się z agentem Argentyńczyka, ale były to tylko wstępne rozmowy. Co ciekawe, zarówno Arsenal, jak i Barcelona obserwują jeszcze jednego piłkarza. Na radarze obu drużyn znalazł się Etta Eyong z Levante.

Alvarez w tym sezonie ma na swoim koncie 11 goli i 5 asyst w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach.

