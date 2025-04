Atletico będzie miało ogromny budżet na transfery. Wielkie gwiazdy w zasięgu

Atletico Madryt przedłużyło kontrakt z firmą Nike do 2035 roku. Według "AS" umowa zapewni klubowi prawie dwa razy wyższe wpływy, które Diego Simeone chce przeznaczyć na wzmocnienia.

Nowy kontrakt Atletico z Nike – Baena, Gyokeres i inni na liście Simeone

Atletico Madryt ogłosiło przedłużenie współpracy z Nike do 2035 roku. Umowa zapewni klubowi około 30 milionów euro rocznie, co niemal dwukrotnie przewyższa dotychczasowe zarobki. Dzięki temu Atletico będzie mogło przeznaczyć nawet 300 milionów euro w ciągu dekady na transfery i znaczące wzmocnienia zespół, co zdecydowanie cieszy trenera Diego Simeone.

Priorytetem argentyńskiego szkoleniowca jest przebudowa linii defensywnej, zwłaszcza pozycji lewego obrońcy. Javi Galan nie spełnił oczekiwań sztabu ze względu na zbyt dużą nieregularność, a Reinildo prezentuje jedynie solidność w defensywie. Rojiblancos rozważają więc transfer młodych i ofensywnie usposobionych piłkarzy: Miguela Gutierreza z Girony lub Alvaro Carrerasa z Benfiki. Obaj pasują do wizji nowoczesnego bocznego obrońcy, dynamicznego zarówno w ofensywie, jak i defensywie.

Następnie Atletico zamierza przebudować, jest środek pola. Koke, Lemar i Riquelme nie mają gwarancji pozostania, co wymusza pozyskanie kreatywnego pomocnika. Najważniejszym celem transferowym jest Alex Baena z Villarrealu, jednak klub ten oczekuje około 50 mln euro. Simeone wysoko ocenia potencjał Hiszpana, ale na liście są również Javi Guerra z Valencii oraz Mateo Kovacić z Manchesteru City.

Spore zmiany mogą zajść również w ataku, zwłaszcza jeśli odejdą Antoine Griezmann lub Angel Correa. Klub nie planuje sprzedaży Juliana Alvareza, choć pojawiają się dla niego atrakcyjne oferty. Jeśli jednak Atletico uwolni fundusze płacowe po odejściu Griezmanna czy Correi, klub będzie mógł powalczyć o prawdziwy hit transferowy: Viktora Gyokeresa ze Sportingu CP. Szwed z węgierskimi korzeniami rozgrywa świetny sezon, a jego transfer mógłby osiągnąć kwotę nawet 100 mln euro.