Teun Koopmeiners to jedna z największych gwiazd Atalanty Bergamo. Pomocnik trafił na radar m.in. Juventusu i Liverpoolu. Jak informuje Marco Conterio, La Dea żąda za Holendra 50 milionów euro.

IMAGO / Gribaudi Na zdjęciu: Koopmeiners i Ederson

Teun Koopmeiners błyszczy na boiskach Serie A

Holender stanowi o sile środka pola Atalanty

W grze o jego transfer są m.in. Liverpool i Juventus

Koopmeiners wyceniony. Juventus i Liverpool muszą sięgnąć głęboko do kieszeni

Teun Koopmeiners to zawodnik, który od kilku miesięcy jest łączony z większymi klubami. Defensywny pomocnik Atalanty Bergamo notuje kolejne dobre występy i tym samym wzbudza zainteresowanie gigantów. Wydaje się wysoce prawdopodobne, że już latem 2024 roku może opuścić ekipę z Lombardii.

W gronie kandydatów do pozyskania reprezentanta Holandii są m.in. Juventus i Liverpool. Okazuje się, że giganci będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni. Według informacji Marco Conterio z serwisu TuttoMercatoWeb za swojego pomocnika Atalanta żąda co najmniej 50 milionów euro.

