DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Arthur Theate

Arthur Theate w AS Romie?

AS Roma w letnim okienku transferowym zabrała się ostro do pracy. Klub chce przeprowadzić odpowiednie wzmocnienia, które będą pasowały do filozofii preferowanej przez Daniele De Rossiego. W piątek „Giallorossi” zakomunikowali, że ich nowym zawodnikiem został Artem Dovbyk. Ukraiński napastnik dołączył do stołecznego zespołu prosto z Girony.

Jak się okazuje, AS Roma w tegorocznym letnim mercato może jeszcze wzmocnić defensywę. W kręgu zainteresowań „Giallorossich” znalazł się dobrze znany z boisk Serie A – Arthur Theate. Sacha Tavolieri poinformował, że włoski klub prowadzi nawet zaawansowane rozmowy z reprezentantem Belgii, który obecnie jest zawodnikiem Stade Rennes.

Arthur Theate w przeszłości reprezentował barwy Bologni. Belgijski defensor wówczas prezentował się na tyle dobrze, że zapracował sobie na transfer do Stade Rennes. 24-latek również na francuskich boiskach radzi sobie przyzwoicie, przez co nieprzypadkowo znalazł się na liście życzeń AS Romy.

Reprezentant Belgii w poprzednim sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Stade Rennes. Arthur Theate w tym czasie zdołał nawet trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 24-latek również odgrywał kluczową rolę w swojej kadrze podczas tegorocznego EURO 2024, które nie potoczyło się po myśli „Czerwonych Diabłów”.

