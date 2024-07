Milan wciąż stara się o transfer napastnika Romy

AC Milan nadal poważnie interesuje się transferem Tammy'ego Abrahama, Napastnik Romy, według Gianluki Di Marzio, dał zielone światło na przenosiny do zespołu prowadzonego przez Paulo Fonsecę.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Abraham otwarty na możliwość transferu do Milanu

AC Milan już podczas letniego okienka transferowego pozyskał Alvaro Moratę z Atletico Madryt za około 13 milionów euro, ale Rossoneri wciąż są otwarci na wzmocnienie linii ataku. W międzyczasie Roma dąży do porozumienia z Gironą w sprawie ukraińskiego napastnika Artema Dovbyka, który z pewnością przejmie rolę pierwszego napastnika i sprawi, że Tammy Abrahama będzie jedynie rezerwowym. Taka sytuacja skłania angielskiego zawodnika do rozważenia odejścia. West Ham i Everton również były zainteresowane 26-letnim graczem, ale ten obecnie nie rozważa przenosin do tych klubów.

Gianluca Di Marzio informuje, że Tammy Abraham wyraził zgodę na przenosiny do Milanu i czeka na ewentualne nowe rozmowy między Rossonerimi a Romą. Giallorossi muszą sprzedać angielskiego napastnika za co najmniej 17 milionów euro, aby uniknąć strat kapitałowych. W poprzednich rozmowach Milan zaoferował Daniela Maldiniego i Lukę Jovicia w ramach wymiany, ale propozycja ta nie przekonała władz Romy.

Milan jest zdeterminowany, aby wzmocnić swoją linię ataku przed nadchodzącym sezonem, a Tammy Abraham może być ważnym elementem dla zespołu, ponieważ doda głębi składu. Rossoneri pozyskując Morate pokazali, że to wokół niego będą budować grę zespołu, ale potrzebują też alternatyw ze względu na bardzo dużą liczbę meczów w sezonie lub w razie kontuzji.

