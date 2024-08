marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Artem Dowbyk nowym piłkarzem AS Romy

Od kilku tygodni wiadomo było, że AS Roma prowadzi zaawansowane rozmowy z Gironą ws. transferu Artema Dowbyka. Z każdym dniem finalizacja transakcji wydawała się być coraz bliżej. Ostatecznie podpis pod umową został złożony, a włoska drużyna o pozyskaniu nowego napastnika poinformował w piątek po południu w mediach społecznościowych. Choć zarówno klub z Włoch, jak i Hiszpanii nie podał publicznie kwoty transferu, to według Fabrizio Romano rzymianie zapłacili 34 miliony euro plus ewentualne bonusy w przyszłości.

Reprezentant Ukrainy w zeszłym sezonie błyszczał w rozgrywkach La Ligi. Na przestrzeni całego sezonu w lidze zdobył aż 24 bramki w 36 meczach. Do tego dołożył również 8 ostatnich podań przy golach kolegów z drużyny. Razem z Gironą ukończył sezon na sensacyjnym 2. miejscu, co dało drużynie pierwszy w historii awans do Ligi Mistrzów. Co więcej, indywidualnie Artem Dowbyk został nagrodzony tytułem króla strzelców ligi hiszpańskiej.

W zespole prowadzonym przez Daniele De Rossiego snajper z Ukrainy zastąpi Romelu Lukaku i Andreę Belottiego. W przypadku Belga dobiegło końca wypożyczenie, a Romy nie było stać na jego wykup. Natomiast popularny w Serie A “Kogut” został sprzedany za 4,5 mln euro do beniaminka ligi włoskiej – Como 1907.

Artem Dowbyk w Gironie spędził zaledwie jeden sezon. Wcześniej był piłkarzem takich klubów jak m.in. Sk Dnipro, FC Midtjylland, Odense czy Sonderjyske. Na swoim koncie ma również 31 spotkań w reprezentacji Ukrainy, z którą wziął udział w Euro 2024.