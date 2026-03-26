Arteta chce gwiazdę PSG. Arsenal przygotowuje rekordowy transfer

Arsenal przygotowuje się do wielkiego ruchu na rynku i celuje w Khvichę Kvaratskhelię. Według Fichejes londyński klub analizuje możliwości sfinansowania tej rekordowej operacji.

Arsenal chce wykonać kolejny krok w walce o największe trofea i dlatego szuka zawodnika o wyjątkowych umiejętnościach. Mikel Arteta wskazał Khvichę Kvaratskhelię z PSG jako idealne wzmocnienie ofensywy. Gruzin ma wnieść jakość i nieprzewidywalność w decydujących momentach. Obecni skrzydłowi dawali drużynie wiele w trakcie sezonu. W kluczowych meczach brakowało jednak elementu, który przełamie defensywę rywala. Kvaratskhelia dzięki swojej dynamice i dryblingowi może całkowicie zmienić obraz gry zespołu.

Arsenal bada szczegóły finansowe potencjalnego transferu. Operacja może wymagać ogromnych nakładów i stać się jedną z największych w historii klubu. Działacze są gotowi na taki wysiłek, aby zwiększyć szanse na dominację w lidze. Otoczenie zawodnika patrzy przychylnie na możliwość przenosin do Londynu. Projekt Arsenalu uchodzi za ambitny i dynamiczny, co przyciąga uwagę piłkarza. Ewentualny transfer zależy jednak od stanowiska obecnego klubu.

PSG nie zamierza łatwo oddać swojej gwiazdy i traktuje Gruzina jako fundament drużyny. Władze klubu widzą w nim lidera na kolejne lata. To oznacza, że Arsenal będzie musiał przedstawić ofertę na rekordowym poziomie, aby rozpocząć realne negocjacje. Kvaratskhelia udowodnił już, że potrafi robić różnicę na najwyższym poziomie. Jego profil idealnie odpowiada wymaganiom Artety. Jeśli transfer dojdzie do skutku może stać się jednym z najgłośniejszych ruchów nadchodzącego lata.

