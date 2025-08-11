Napastnik Romy może wylądować w Premier League

Artem Dovbyk może odejść z Romy już w tym letnim okienku transferowym. Zdaniem dziennika La Gazzetta dello Sport chrapkę na pozyskanie napastnika ma Leeds United.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Artem Dovbyk

Artem Dovbyk pod lupą Leeds United

Artem Dovbyk nie spełnia do końca oczekiwań w Romie, do której trafił po bardzo udanym sezonie rozegranym w hiszpańskiej La Lidze. Ukraiński napastnik miał być poważnym wzmocnieniem ofensywy drużyny Giallorossich, jednak jego bilans bramkowy i wpływ na grę zespołu nie przekonują sztabu szkoleniowego z Gian Piero Gasperinim na czele. W efekcie tego coraz głośniej mówi się o możliwym rozstaniu obu stron już tego lata. 28-letni zawodnik podobno ma opcję przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie.

Jak donosi włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, poważne zainteresowanie Artemem Dovbykiem wykazuje bowiem Leeds United. Beniaminek Premier League chce znacząco wzmocnić atak przed nową kampanią, a reprezentant Ukrainy znajduje się wysoko na liście kandydatów. Klub z Elland Road liczy, że doświadczenie napastnika w topowych ligach, znakomite warunki fizyczne oraz umiejętność odnalezienia się w polu karnym pozwolą drużynie Pawi skuteczniej rywalizować z mocniejszymi rywalami.

Artem Dovbyk przeszedł do Romy za ponad 30 milionów euro po znakomitym sezonie w Gironie, gdy był jedną z największych gwiazd La Ligi. W barwach hiszpańskiego klubu imponował skutecznością, regularnie trafiając do siatki i notując asysty, co zwróciło uwagę czołowych zespołów. W Rzymie nie udało mu się jednak nawiązać do tamtej dyspozycji – choć zdobył 17 bramek oraz zaliczył 4 asysty, to oczekiwania były większe. Potencjalny transfer do Leeds United może być dla niego szansą na nowy start w lidze angielskiej.