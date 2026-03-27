Arsenal interesuje się Khvichą Kvaratskhelią. Tymczasem gwiazdor Paris Saint-Germain podjął decyzję odnośnie swojej przyszłości. Gruzin nie ma zamiaru jednak opuszczać Parc des Princes - informuje "Daily Mail".

Arsenal jest niemalże kompletną drużyną. Mikel Arteta jednak, jak w poprzednich latach, ma problem z odnalezieniem piłkarza, który będzie gwarancją sporej liczby goli. Kanonierzy zatem zaczęli przeczesywać rynek i wpadł im w oko ciekawy kandydat. W kręgu zainteresowań angielski zespołu znalazł się Khvicha Kvaratskhelia z Paris Saint-Germain.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie potencjalnej przeprowadzki gruzińskiej gwiazdy do Arsenalu przekazuje „Daily Mail”. Otóż skrzydłowy PSG podjął decyzję odnośnie swojej klubowej przyszłości. Nie jest to dobra wiadomość dla Kanonierów. Zawodnik bowiem nie ma bierze pod uwagę możliwości przeprowadzki z Parc des Princes.

Khvicha Kvaratskhelia doskonale czuje się w Paris Saint-Germain. Gruzin jest jednym z liderów swojego zespołu i celuje w kolejne wielkie trofea. Mistrzowie Francji natomiast pokładają jeszcze większe nadzieje w skrzydłowym. Mało się wydaje prawdopodobne, aby paryżanie zdecydowali się na sprzedaż swojej gwiazdy.

W obecnym sezonie Khvicha Kvaratskhelia rozegrał 37 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Reprezentant Gruzji może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także zaliczył siedem asyst.